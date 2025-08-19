به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سید حسن حسینی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از موکب های جاده قدیم مشهد-نیشابور افزود: در حال حاضر زائران پیاده از جاده های طرقبه شاندیز، نیشابور، تربت حیدریه، سرخس، کلات، فریمان و قوچان به سمت مشهد در حرکت هستند و تمهیدات لازم برای آبرسانی با تانکر به موکب های خدمت رسان در این جاده ها انجام شده است.

وی به تامین روشنایی ایستگاه های خدمت رسان در مسیرهای جاده ای مشهد اشاره و بیان کرد: از متولیان ایستگاه های خدمت رسان می خواهیم نسبت به تامین ایمنی این مکان ها از نظر آتش سوزی وسابل پخت و پز اقدامات لازم را انجام داده و نکات ایمنی را رعایت کنند.

همچنین امروز فرماندار مشهد در جریان بازدید از موکب های جاده قدیم مشهد-نیشابور به صورت چهره‌به‌چهره با برخی از زائران گفت‌وگو کرد و با حضور در تعدادی از موکب‌ها روند آماده‌سازی مواکب و خدمت‌رسانی به زائران بارگاه امام رضا(ع) را مورد ارزیابی قرار داد.

انتهای پیام/