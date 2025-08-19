تصویب ️تبدیل ستاد ملی اربعین به ستاد ملی اربعین و دهه پایانی صفر
استاندار خراسان رضوی گفت: روز گذشته شورای امنیت کشور با حضور وزیر کشور در مشهد برگزار شد و در همین چارچوب، مصوب شد که ستاد ملی اربعین به «ستاد ملی اربعین و دهه پایانی صفر» تبدیل شود تا بتوان از ردیف بودجه سالانه آن در استان بهره گرفت.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، در این خصوص اظهار کرد: در ایام پیشرو، میزبان جمعیت انبوهی از زائران خواهیم بود و باید همه ظرفیتهای استان برای پذیرایی بکارگیری شود. ️
وی با بیان اینکه سفر به مشهد در دهه پایانی ماه صفر رویدادی بزرگ و پرشکوه است، گفت: در این ایام، جمعیتی دو برابر زائران ایرانی اربعین به مشهد سفر میکنند و چند روز پایانی ماه صفر، مشهد، اوج تراکم جمعیت را تجربه خواهد کرد. ما افتخار میزبانی زائران امام رضا (ع) را داریم و مشهد در این زمینه تجربه فراوانی دارد، اما واقعیتهایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
️استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اگر از زیرساختهای مشهد و استان سخن میگوییم، این موضوع تنها به مردم مشهد مربوط نمیشود، هرچند جمعیت این شهر از ۲۲ استان کشور بیشتر است، اما انتظار ما این است که زیرساختهای ملی برای این استان دیده شود. آزادراههای منتهی به مشهد از غرب، شمال و جنوب یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از زیرساختهای مشهد در خدمت زائران است، افزود: حملونقل عمومی و پارکینگها باید متناسب با شرایط طراحی شود، چرا که ۸۰ درصد زائران با خودرو شخصی وارد مشهد میشوند. این امر فراتر از توان شهرداری مشهد است و نیازمند حمایت ملی خواهد بود.
️مظفری تصریح کرد: در جلسه ستاد خدمات سفر استان با حضور وزیر کشور، تأکید شد که خراسان رضوی باید در کنار اربعین دیده شود. نگاه همه متولیان کمک به این استان است و حتی در برخی پروژههای خاص، مقام معظم رهبری ورود کردهاند؛ اما برخی طرحها همچنان اجرا نشده و باید برای تحقق آن تلاش کنیم.
️وی با اشاره به سهم ۳۵ کیلومتری خراسان رضوی از آزادراههای کشور طی دو دهه اخیر که ثابت مانده است، گفت: این در حالی است که استان در حوزه آزادراهها با محدودیتها و کمبودهای جدی مواجه است. قطار برقی مشهد ـ تهران، قطار سریعالسیر و آزادراه حرم تا حرم، خواسته ملی است، چرا که مشهد هر سه سال یکبار بهطور تقریبی میزبان جمعیت معادل کل کشور میشود.
️استاندار خراسان رضوی ادامه داد: به عنوان نماینده دولت، خود را موظف به حمایت از شهر مشهد و شورای شهر میدانم. مشهد به تنهایی ۵۰ درصد جمعیت استان را در خود جای داده و از ۲۲ استان کشور جمعیت بیشتری دارد؛ بنابراین مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.
️وی در خصوص موضوع تأمین مالی نیز گفت: شهری با ابعاد مشهد نیازمند منابع مالی پایدار است. ایجاد درآمدهای پایدار برای اداره بلندمدت شهرداری مشهد یک ضرورت جدی است. سالانه ۳۲ میلیون زائر ایرانی و حدود سه میلیون زائر خارجی وارد مشهد میشوند و این یعنی ۵۰ درصد گردشگران خارجی کشور به این شهر میآیند. با توجه به اینکه ۶۲ درصد اقتصاد استان در بخش خدمات شکل گرفته، باید سهم مشهد از این ظرفیت بهدرستی تأمین شود.
مظفری افزود: قرار نیست تنها به برگزاری مراسم عزاداری اکتفا کنیم؛ بلکه باید جشنهای بزرگ ملی نیز برای شادی مشروع مردم برگزار شود. بسیاری از ظرفیتهای مشهد در کنار حرم مطهر رضوی میتواند مکمل باشد. بر همین اساس، مصوب شد تورهای صنعتی برای زائران و مسافران راهاندازی شود تا از ظرفیتهای موجود استفاده شود. همچنین در حوزه درآمدهای پایدار، تشکیل یک تیم تخصصی ضروری است. مشهد باید شهری توانمند و الگویی پیشرو برای دیگر شهرها باشد و این امر نیازمند توجه و حمایت ملی است.
️استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به بهرهبرداری از پروژه اتصال بلوار امام خمینی (ره) به بلوار نماز، گفت: امیدواریم این طرح در آستانه هفته دولت، در کنار حدود ۱۷۰۰ پروژه دیگری که در این هفته افتتاح خواهد شد، منشأ خیر و برکت برای مردم باشد. ️
مظفری خاطرنشان کرد: در مدتی که در استان حضور داشتم، فضای همدلی و همافزایی در اجرای پروژهها بهخوبی احساس شد. از مجریان این پروژه تشکر میکنم؛ آستان قدس رضوی و ارتش همکاریهای بسیاری داشتند و مجموعهای همدل و همراه در کنار یکدیگر برای خدمت به مردم قرار گرفتند. مهمترین شرط موفقیت در هر پروژه، همین همدلی و استفاده بهینه از فرصتها و منابع محدود است.
️وی در پایان خطاب به اعضای شورای شهر مشهد گفت: این شورا در انتهای دوره خدمت خود قرار دارد. از آنان میخواهم از فرصت محدود باقیمانده به بهترین شکل استفاده کنند. اختلاف نظرها در سیستم اجرایی طبیعی است، اما انتظار دارم از تمام فرصتها و ظرفیتها برای خدمت صادقانه به مردم بهره ببرند.