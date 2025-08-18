آماده سازی ۹۵۰ هزار نفر شب ظرفیت اسکان زائران در دهه پایانی صفر مشهد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی گفت: ۹۵۰ هزار نفر شب ظرفیت اسکان زائران در استان طی ایام دهه پایانی ماه صفر امسال پیش بینی و آماده سازی است.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سید جواد موسوی در این خصوص اظهارکرد: از این میزان تعداد ۸۹۳ هزار و ۷۶۸ نفر شب ظرفیت در مشهد زائر در ایام دهه پایانی ماه صفر آماده سازی شده است.
وی با اشاره به آمادگی مشهد برای اسکان اضطراری زائران رضوی بیان کرد: مجموعا پنج هزار و ۲۲۰ اقامتی موقت نیز در کنار ظرفیت های اسکان رسمی آمادهسازی شده است.
موسوی بیان کرد: بنابراین علاوه بر هتل، هتل آپارتمان ، مهمانپذیر و غیره در بخش اقامت رسمی اماکن متنوعی از جمله مساجد، خانهها، سالنهای ورزشی، امامزادهها و بقاع متبرکه، حوزههای علمیه و سایر فضاهای مناسب تامین شده تا بتوان در مواقع لزوم، زائران را اسکان داد.
وی اظهار کرد: ۱۶۰ بازرس بر واحدهای اقامتی استان نظارت دارند که مرحله نخست فعالیتهای نظارتی را از حدود یک ماه قبل آغاز کردهاند و در دهه آخر صفر حین خدمترسانی این نظارتها تداوم خواهد یافت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی به نقش زائرسراهای ارزانقیمت و نیز هیاتهای مذهبی در تکمیل این ظرفیتها اشاره و بیان کرد که این تمهیدات، امکان پذیرش جمعیت بالایی از زائران را فراهم میکند.