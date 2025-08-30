بانکها هیچگونه همکاری با صنایع نمیکنند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان گفت: دولت باید در این شرایط با صنایع خودش که در مشکل گیر افتادند، همراهی کند و نباید به دلیل وصول مطالباتش فشار را چند برابر کند. بانکها هیچگونه همکاریای با صنایع نمیکنند و ریالی تسهیلات به صنایع نمیدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه صمت ایران، سید عبدالوهاب سهلآبادی اظهار کرد: متأسفانه مدتی است که در ارتباط با قطعی برق مشکلات زیادی برای جامعه، چه جامعه صنعت و معدن که من بهعنوان وکیل آنها هستم و چه آحاد مردم، پیش آمده و قطعی برق لطمههای زیادی به کل جامعه وارد کرده است.
وی افزود: در کارخانهها کمبود برق را بیشتر از همه جا حس میکنیم. طبق اعلام قبلی باید سه روز در هفته قطعی برق داشته باشیم، اما گاهی این قطعیها چهار روز هم میشود. خوشبختانه با مدیریت انجام شده توسط هیات مدیرههای شهرکها در رابطه با قطعی آب، با مشکل جدی مواجه نشدیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان ادامه داد: قطعیهای مکرر برق باعث خسارات سنگین به ماشینآلات و مواد اولیه صنایع میشود. بهعنوان مثال، در صنعت ریختهگری قطعی برق باعث خرابی مواد ذوبی و امحا آن مواد میشود و در نتیجه خسارات بسیار سنگینی به این صنعت وارد میکند. در صنایعی مثل کاشی، سرامیک، سیمان، شیشهگری و موادغذایی و دیگر صنایع نیز قطعی برق باعث خسارتهای فراوان و خرابی مواد مصرفی و ماشینآلات میشود.
سهلآبادی اظهار کرد: کارخانجات به جای ۳۱ روز کاری در تابستان، تنها ۱۴ تا ۱۷ روز فعال هستند و این میزان روز کاری، جبران هزینههای مصرفی را نمیکند و سودی برای سرمایهگذاری مجدد کارخانه حاصل نمیشود. وضعیت برق کارخانهها نیز به هم مربوط است. امکان دارد امروز کارخانهای در اشترجان و فردا کارخانهای دیگر در شهرک صنعتی جی برق نداشته باشد. بنابراین این کارخانهها بهطور مرتب به یکدیگر نیاز دارند.
وی اظهار کرد: مصارف خانگی نیز در معرض آسیب است، اما این کمبود و قطعی برق در مصارف خانگی قابل تحملتر از صنعت است.
هنوز کاهش نیرو نداشتهایم
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که آیا قطعی برق و تعطیلی کارخانهها تاکنون باعث تعدیل نیرو در بخش صنایع شده است؟ گفت: از افتخاراتمان این است که هنوز کاهش نیرو نداشتیم و هنوز کارخانهای کارگر را زیر پوشش بیمه بیکاری نبرده است، اما شاید به ناچار این اتفاق بیفتد. بیشتر کارخانهها در فکر این هستند که برای مدتی به نیروهای خود مرخصی با حقوق بدهند و چارهای جز این نداریم. تمام این موارد از جمله سختیهایی است که کارفرما و تولید کننده و صنعتگر تحمل میکند، نمیدانیم چه کار باید بکنیم، اما امید داریم که مشکلات کشور حل شود و در این رابطه نیز در جلساتی که داریم از آنها میخواهیم که صبوری کنند.
سهلآبادی اضافه کرد: از طرفی اکثر کارخانهها به دنبال تأمین برق هستند، پس باید سعی شود از پنلهای خورشیدی استفاده کنند که البته این هم نیاز به همراهی دولت دارد که هنوز متأسفانه دولت نتوانسته به خوبی در این مورد همراهی کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان ادامه داد: قطعی برق روی کیفیت محصولات تولیدی تاثیری نداشته، اما باعث شده در عمل به تعهدات دچار مشکل شویم و بازار صادرات را از دست بدهیم و قیمت تمام شده محصول در حال بالا رفتن است. متأسفانه به علت مشکلات و مسائل اقتصادی، استفاده کنندگان و خریداران داخلی نیز کم شده است و هم در زمینه فروش داخلی و هم صادرات محصولات دچار مشکل شدهایم. انبارها پر هستند و بیش از این تحمل نگهداری کالای تولیدی را ندارند.
قطعی برق هنوز باعث تعطیلی کارگاه یا خط تولید نشده است
سهلآبادی با اشاره به اینکه قطعی برق هنوز باعث تعطیلی کارگاه یا خط تولید نشده است، خاطرنشان کرد: بسته حمایتی که دولت برای صنایع تدوین کرده است، بدون همفکری با تشکلهای صنعتی و جامعه کار و تولید تهیه شده است و کارایی ندارد و من خدمت رئیسجمهور عرض کردم این بسته عقیم است و در جای دیگری هم اعلام کردم این بسته حمایتی به دنیا نیامده سقط شد.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت قبوض برق صنایع با توجه به تعطیلیها به چه شکل است، گفت: در این شرایط سخت، ترانزیت برق را نمیتوانیم تحمل کنیم. در روزهایی که برق نیست همچنان این رقم روی قبوض اعمال میشود و ارزشافزوده نیز به این حق ترانزیت تعلق میگیرد. عدد بسیار سنگینی بر قبوض برق کارخانجات اضافه شده و این عدد قابل جبران و یا قابل پرداخت نیست، همچنین چند آیتم دیگر نیز داخل قبض اضافه شده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان تصریح کرد: در کشور ما توزیع برق سالها در اختیار و انحصار دولت بود و در انحصار بخشخصوصی نبود و الان یک مرتبه دولت از این موضوع خارج شده است. کارفرما برقی را خریده، جایگاه درست کرده، سیم کشی کرده، حالا به او میگویند نباید این کار را میکردی و باید اجارهاش را پرداخت کنی و یک ناامنی در امر سرمایهگذاری در ارتباط با مسئله برق برای تولیدکنندگان به وجود آمده است.
سهلآبادی در رابطه با استفاده از انرژیهای نو در صنعت گفت: اکنون فقط فولاد مبارکه نیروگاهی را در شرق اصفهان راهاندازی کرده است. برق تولیدی طبق دستورالعمل باید داخل شبکه بیاید، اما من معتقدم اگر این برق داخل شبکه بیاید، چون شبکه ضعیف است و افت دارد باعث مشکلات زیادی خواهد شد، پس بهتر این است که کارخانه برق را برای خودش تولید کند که نیاز به جابجایی نداشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات و مسائل پیش آمده باعث خروج کارخانه و کارگاه از اصفهان به دیگر شهرها شده است یا نه گفت: بالاخره پیش آمده، اما من چون بهعنوان مسئول خانه صنعت و معدن کشور به دیگر استانها هم میروم، میبینم که اکثر استانها این مشکلات را دارند، یعنی اینکه حالا بگوییم اصفهان وضعیتش بدتر است یا شهری از کشور چنین مشکلاتی ندارد، درست نیست. بالاخره شرایط بی برقی، کم آبی و سوءمدیریت وجود داشته است.
رئیس خانه صنعت معدن تجارت در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط اقتصادی حال حاضر راهاندازی یک کسبوکار و کار تولیدی کار درستی است و توصیه میکنید یا نه؟ تصریح کرد: بالاخره ما ایرانی هستیم، ایران همیشه زنده است و باید کار کنیم و هر روز تعداد قابل توجهی درخواست پروانه تأسیس برای راهاندازی کارخانه کوچک و بزرگ به خانه صنعت و معدن میآید.
سهلآبادی درباره تأثیر خروج اتباع خارجی روی وضعیت شهرک صنعتیها گفت: خروج اتباع خارجی روی شرایط شهرک صنعتیها هنوز تأثیر زیادی نداشته و البته هنوز اتباع دارای مدارک، سر کار هستند.
وی اظهار کرد: دولت باید در این شرایط با صنایع خودش که در مشکل گیر افتادند، همراهی کند و نباید به دلیل وصول مطالباتش فشار را چند برابر کند. بانکها هیچگونه همکاریای با صنایع نمیکنند و ریالی تسهیلات به صنایع نمیدهند. خرید ماشین آلات سخت شده است، اما به لطف خدا شاهد این هستیم که در این چند سال صنعت ماشینسازی کشور قوی شده است، پس باید به ماشین سازها قدرت داد تا بتوانند نیاز صنعت را برآورده کنند.