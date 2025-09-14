به گزارش ایلنا، در آستانه هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.

در همین رابطه عباس عبدی، فعال سیاسی و اجتماعی، به تحلیل ابعاد مختلف عفو معیاری اخیر پرداخت و با بیان اینکه عفو معیاری نشانگر اعتماد به نفس حکومت‌ها است گفت: بر حسب عمق و گستره و شمول عفو، می‌توان اندازه و کیفیت این اعتماد به نفس را سنجید.

وی با اشاره به عفو سال ۱۴۰۱ گفت: آن عفو از حیث گستره آن زیاد و یکی از علل اصلی در فروکش کردن نسبی تنش‌های اجتماعی بود. اما درمورد اخیر با توجه به مجموعه اخبار منتشره از سوی قوه قضاییه و گفت‌وگوی معاونت قضایی قوه، هنوز درک دقیقی از ابعاد و شمول آن پیدا نکرده‌ام.

عبدی با اشاره به توضیحات معاون قضایی قوه قضاییه درباره جزئیات این عفو گفت: در بخشی از این گفت‌وگو درباره مشمولین عفو بیان شده، نخست افرادی که در زندان بودن‌شان به هیچ وجه ضرورتی ندارد و دوم کسانی که بیرون آمدنشان از زندان هیچ گونه ضرری برای امنیت جامعه نداشته باشد. این معیارها باید مورد توجه و بازبینی قرار بگیرد اگر چنین است، نیازی به عفو این افراد نیست. اصلاً چنین افرادی نباید در زندان باشند تا عفو شوند.

این فعال سیاسی گفت: عفو معیاری به معنای اثرگذاری بر رفتار محکومین نیز است، دلیلی ندارد پیش از تجربه عفو بخواهیم آنان را از نظر رفتار احتمالی در آینده آزمون کرد.

وی در پایان گفت: با توجه به دقت‌های رئیس قوه قضاییه در این سیاست‌گذاری می‌توان امیدوار بود که این عفو حتما شمول قابل توجهی خواهد داشت و باید منتظر آثار مثبت آن در جامعه نیز باشیم.

