فعالیت بیش از ۱۷۰۰ واحد گشت منابع طبیعی در نوروز

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان منابع طبیعی، ابراهیم پیرزادیان گفت: در تعطیلات نوروزی بیش از ۱۷۰۰ واحد گشت خودرویی، موتوری و پیاده مسئولیت حراست و پاسداری از عرصه های منابع طبیعی را برعهده دارند.

جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی کشور ادامه داد: خط های ارتباطی ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به‌صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است و دوستداران منابع طبیعی هرگونه آتش سوزی در جنگل ها و مراتع و یا هرگونه تخریب و تصرف منابع طبیعی از سوی افراد سودجو را می توانند به این سامانه اعلام کنند.

وی با بیان اینکه برخی افراد فرصت طلب از تعطیلات نوروزی استفاده می‌کنند و به تخریب و تصرف منابع طبیعی دست می زنند، هشدار داد: با هماهنگی انجام شده با مقامات قضایی با متصرفان منابع طبیعی و قاچاقچیان چوب در ایام تعطیلات نوروزی به‌شدت برخورد می‌شود و این دسته افراد به مراجع قضایی معرفی می شوند.

جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی کشور به مردم توصیه کرد: از هرگونه آتش افروزی و روشن کردن آتش در جنگل و مراتع جداً خودداری شود همچنین هنگام تردد در جاده ها از پرتاب کردن فیلتر سیگار، انداختن بطری، شیشه و قوطی فلزی در حاشیه جاده‌ها خودداری شود زیرا این اشیاء علاوه بر تخریب طبیعت و منابع طبیعی سبب حریق در جنگل ها و مراتع می شود.

پیرزادیان اظهار امیدواری کرد: با مشارکت مردم و همیاران و دوستداران طبیعت شاهد شکوفایی ایرانی سرسبز و قوی باشیم.

انتهای پیام/