وقتی روانشناسان با شفافیت انتخاب میشوند، جامعه به سلامت و اقتصاد به پویایی میرسد
مشاور در امور پیگیریهای ویژه ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در یادداشتی نوشت: وقتی روانشناسان با شفافیت انتخاب میشوند، جامعه به سلامت و اقتصاد به پویایی میرسد.
به گزارش ایلنا، در متن این یادداشت آمده است؛
انتخابات در نهادهای صنفی، فراتر از یک رقابت درونحرفهای، نقش مستقیمی در آینده شغلی اعضا و اعتماد عمومی جامعه دارد. این موضوع در مورد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اهمیتی دوچندان دارد، چرا که روانشناسان نه تنها برای امنیت شغلی خود بلکه برای سلامت روان کل جامعه مسئولیت دارند.
. تجربه پرچالش گذشته و درس بزرگ آن
انتخابات گذشته این سازمان با چالشهای حقوقی و نهادی همراه بود و در نهایت برخی آثار آن توسط دیوان عدالت اداری ملغی اعلام شد. این رخداد اگرچه تلخ بود، اما یک درس بزرگ در خود داشت: حرفهای که متولی سلامت روان مردم است، باید خود در مسیر سلامت، شفافیت و مشروعیت حرکت کند.
. مسیر تازه؛ بازگشت اعتماد صنفی و اجتماعی
مدیریت فعلی سازمان نظام روانشناسی در ماههای اخیر تلاش کرده است با بازگشت به مسیر قانونی، شفافسازی فرآیندها و اعلام رسمی زمان انتخابات (۱۸ مهر ۱۴۰۴)، زمینه انتخاباتی سالم و شایسته را فراهم آورد. این اقدام، صرفاً یک تغییر اداری نیست؛ بلکه پایهای برای بازگشت اعتماد روانشناسان به نهاد صنفی خود و اعتماد مردم به جامعه روانشناسی است.
. از روان سالم تا اقتصاد پویا
فراموش نکنیم که جامعهای با سلامت روان بالاتر، توانمندی بیشتری برای کار و تولید دارد.
روانشناسان سالم و دلسوز، با امنیت شغلی و پشتوانه صنفی، میتوانند بهتر به وظیفه خود عمل کنند.
شهروندانی که اضطراب و افسردگی کمتری دارند، نیروی کاری خلاقتر و بهرهورتر خواهند بود.
جامعهای که از بحرانهای روانی و اجتماعی رها شود، در نهایت به اقتصادی پویا و پایدار خواهد رسید.
به بیان دیگر، انتخابات سالم روانشناسان تنها به سود صنف نیست؛ بلکه سرمایهای برای کل جامعه و اقتصاد کشور است.
. انتخابات سالم، برنامههای سالم
وقتی شورای مرکزی سالم و پاسخگو شکل بگیرد، میتوان انتظار داشت که:
بازار خدمات روانشناسی ساماندهی شود
امنیت شغلی روانشناسان افزایش یابد
کیفیت خدمات روانشناسی ارتقاء پیدا کند
و در نهایت، اعتماد عمومی به حرفه روانشناسی تقویت شود
جلیل حاجی حسینی
وکیل دادگستری و مشاور در امور پیگیریهای ویژه ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور