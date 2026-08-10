تداوم جایگاه سوم کرمان موتور در تولید سواری

به گزارش ایلنا، بر اساس آمار تجمیعی تولید وزارت صمت تا پایان تیرماه، بیش از ۵۸ درصد تولید خودروهای سواری کرمان موتور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ به KMC EAGLE اختصاص داشته است. کرمان موتور و خودروسازان بم در مجموع هفت هزار و ۹۱۸ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند که از این میزان، چهار هزار و ۶۵۹ دستگاه سهم خودروی ایگل بوده است.

به این ترتیب، کی‌ام‌سی ایگل با اختصاص حدود 58 درصد از مجموع تولید سواری این مجموعه، بیش از نیمی از سبد تولید را در چهار ماه نخست سال به خود اختصاص داده است. این محصول در تیرماه نیز با تولید یک هزار و ۷۷۱ دستگاه، بالاترین حجم تولید ماهانه خود در این دوره را ثبت کرده است.

تولید تجمیعی کی‌ام‌سی ایگل در چهار ماه نخست سال گذشته ۹۸۷ دستگاه بود که این رقم در سال جاری به چهار هزار و ۶۵۹ دستگاه رسیده است؛ افزایشی معادل ۳۷۲ درصد.

ایگل که بر پایه پلتفرم PS1 توسعه یافته، یکی از محصولات بومی کرمان موتور است و رشد سهم آن از تولید امسال نشان می‌دهد این محصول از مرحله ورود به سبد محصولات عبور کرده و به بخش اصلی تولید این خودروساز تبدیل شده است.

کرمان موتور در جایگاه سوم تولیدکنندگان خودروی سواری

بر اساس آمار تجمیعی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیرماه، کرمان موتور و خودروسازان بم با مجموع تولید هفت هزار و ۹۱۸ دستگاه، پس از ایرا‌ن خودرو و سایپا در جایگاه سوم تولیدکنندگان خودروهای سواری کشور قرار گرفته‌اند.

این جایگاه در شرایطی ثبت شده که تولید خودروهای سواری کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۱ درصد کاهش داشته و تولید سواری در بخش خصوصی نیز بیش از ۵۸ درصد افت کرده است.

در مجموع، حفظ جایگاه سوم کرمان موتور در تولید خودروهای سواری کشور در کنار سهم بالای ایگل از تولید این شرکت، نشان‌ دهنده تداوم تولید و ثبات نسبی این مجموعه در شرایطی است که صنعت خودرو با کاهش تیراژ و محدودیت‌های مختلف مواجه بوده است. افزایش تولید ایگل و تبدیل شدن این محصول به یکی از محصولات اصلی سبد تولید کرمان موتور نیز بیانگر جایگاه پررنگ‌ محصولات بومی در برنامه تولید این شرکت است.

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