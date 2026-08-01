بانک ملت بیش از 21 همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد؛ رشد 106 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
بانک ملت، تا پایان تیرماه سال جاری نزدیک به 87 هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ارزش 211.952 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده که در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته، رشدی 106 درصدی داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در چهار ماه نخست امسال و در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 180.796 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به 53.710 نفر از متقاضیان پرداخت کرده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل رشدی 126 درصدی را نشان می دهد.
همچنین بانک ملت در بخش تسهیلات فرزندآوری هم موفق به پرداخت 31،156 میلیارد ریال تسهیلات به 33،150 نفر از متقاضیان شده است، که نسبت به مقطع مشابه سال قبل رشدی 37درصدی را نشان می دهد.