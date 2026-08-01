فروش ارز اربعین حسینی در باجه های ارزی بانک ملت در پایانه های مرزی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، باجه های ارزی این بانک در پایانه های مرزی شهرهای مهران، خسروی، چذابه و شلمچه با هدف تسریع در ارائه خدمات، کاهش مراجعات غیرضروری زائران به مراکز شهری و فراهم کردن دسترسی آسان تر به ارز مورد نیاز سفر اربعین راه اندازی شده است.

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