فروش ارز اربعین حسینی در باجه های ارزی بانک ملت در پایانه های مرزی
بانک ملت علاوه بر فروش ارز اربعین به صورت حضوری در شعب منتخب و به صورت غیرحضوری از طریق پیشخوان الکترونیک ملت و اپلیکیشن بله، با دایرکردن باجه های فروش ارز در پایانه های مرزی، ارز مورد نیاز زائران را تامین می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، باجه های ارزی این بانک در پایانه های مرزی شهرهای مهران، خسروی، چذابه و شلمچه با هدف تسریع در ارائه خدمات، کاهش مراجعات غیرضروری زائران به مراکز شهری و فراهم کردن دسترسی آسان تر به ارز مورد نیاز سفر اربعین راه اندازی شده است.