توسعه خودروهای برقی و هیبرید؛ یکی از محورهای راهبردی کرمان موتور در افق ۱۴۰۷

بر اساس گزارش فعالیت هیئت مدیره، کرمان موتور در برنامه‌های توسعه‌ای خود، افزایش سهم خودروهای برقی و هیبریدی را در کنار توسعه محصولات بنزینی پیش بینی کرده است. این رویکرد با توجه به تغییرات صنعت خودرو، الزامات زیست محیطی و روند رو به رشد استفاده از خودروهای کم آلاینده در بازارهای جهانی تدوین شده است.

کرمان موتور طی سال‌های اخیر نیز گام‌هایی عملی در این مسیر برداشته است. ورود نخستین تاکسی‌های برقی این شرکت به ناوگان حمل‌ونقل شهر تهران در خردادماه ۱۴۰۳، یکی از اقدامات عملی برای توسعه حمل‌ونقل پاک به شمار می‌رود؛ اقدامی که علاوه بر معرفی فناوری‌های نوین، زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر از خودروهای برقی در حمل‌ونقل عمومی را فراهم کرد.

در ادامه این مسیر، توسعه پلتفرم‌های اختصاصی نیز در دستور کار کرمان موتور قرار دارد. این شرکت با تکیه بر پلتفرم PS1، برنامه تولید و عرضه نسخه‌های برقی و هیبریدی خودروی ایگل را دنبال می‌کند؛ محصولی که توسعه آن در راستای راهبرد تنوع بخشی به سبد محصولات و حرکت به سمت خودروهای کم مصرف و پاک تعریف شده است. در کنار آن، توسعه توان طراحی، تحقیق و توسعه، داخلی سازی فناوری و بومی‌سازی قطعات نیز به عنوان زیرساخت‌های این برنامه در سند راهبردی شرکت مورد تاکید قرار گرفته است.

هر خودرو، سه نهال

توسعه خودروهای برقی در کرمان موتور، همزمان با اجرای برخی برنامه‌های محیط زیستی دنبال شده است. این شرکت در قالب یکی از طرح‌های مسئولیت اجتماعی خود، به ازای فروش هر دستگاه خودروی برقی، سه اصله نهال به نام خریدار در مناطق مشخص شده کاشت می‌کند؛ اقدامی که با هدف جبران بخشی از اثرات زیست محیطی و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی اجرا می‌شود.

در مجموع، برنامه‌های اعلام شده در گزارش هیئت مدیره نشان می‌دهد توسعه خودروهای برقی برای کرمان موتور صرفا به عرضه یک محصول محدود نیست، بلکه بخشی از برنامه بلند مدت این شرکت برای توسعه محصولات جدید، تقویت توان مهندسی، بومی‌سازی فناوری و انطباق با روندهای آینده صنعت خودرو به شمار می‌رود. این رویکرد می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر خودروهای برقی و هیبریدی در سبد محصولات کرمان موتور طی سال‌های آینده را فراهم کند.

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