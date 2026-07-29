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بازدید معاون برنامه‌ریزی، توسعه و پروژه‌های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی تبریز

بازدید معاون برنامه‌ریزی، توسعه و پروژه‌های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی تبریز
کد خبر : 1820135
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مهندس صدیقی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و پروژه‌های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، با حضور در مجتمع پتروشیمی تبریز، از آخرین وضعیت پروژه‌های توسعه‌ای این شرکت بازدید میدانی به عمل آورد. این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های توسعه‌ای، ارزیابی روند پیشرفت طرح‌ها و گفت‌وگو پیرامون مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌ها انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در ابتدای این برنامه، مهندس صدیقی به همراه دکتر همت جعفری معاون مالی و اقتصادی، مهندس آرامی مدیر طرح‌ها و سایر مدیران پروژه‌ها، بازدید میدانی جامعی از پروژه‌های توسعه‌ای در حال اجرا انجام داد. در این بازدید، وضعیت تک‌تک پروژه‌ها با دقت مورد بررسی قرار گرفت و آخرین پیشرفت‌های اجرایی، مسائل فنی، موانع موجود و برنامه‌های آتی هر طرح به صورت میدانی ارزیابی شد.

پس از پایان بازدید میدانی، جلسه بررسی پروژه‌ها با حضور مدیران پروژه‌های پلی‌اتیلن سنگین (HDPE)، اتیل‌بنزن و استایرن مونومر (EB/SM)، استفاده از پساب شهری، پلی پروپیلن، طرح توسعه نیتروژن و طرح توسعه کولینگ هیبریدی برگزار شد.

در این نشست، مدیران پروژه‌ها گزارش جامعی از روند اجرای طرح‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی، برنامه زمان‌بندی، اقدامات انجام‌شده و اهداف پیش‌رو ارائه کردند. همچنین مهم‌ترین چالش‌ها و گلوگاه‌های اجرایی، فنی، تأمین تجهیزات، هماهنگی‌های بین‌بخشی و سایر پارامترهای اثرگذار بر پیشرفت پروژه‌ها به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه، راهکارهای پیشنهادی برای تسریع در روند اجرا، افزایش هماهنگی میان واحدهای مختلف و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی شرکت و هلدینگ مطرح و درباره آن تبادل نظر شد.

مهندس صدیقی در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، اظهار کرد: روند مدیریت پروژه‌ها در پتروشیمی تبریز، به‌ویژه با توجه به حجم بالای طرح‌های همزمان و پیچیدگی‌های فنی موجود، قابل تقدیر و مایه سرافرازی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان است.

وی افزود: مدیریت یک شرکت پلیمری همچون پتروشیمی تبریز، آن هم در شرایطی که همزمان پروژه‌های متعدد و راهبردی در دست اجراست، کاری بسیار پیچیده و تخصصی است و اقدامات ارزشمند انجام‌شده، بیانگر توانمندی بالای مدیریتی، برنامه‌ریزی منسجم و ظرفیت حرفه‌ای این مجموعه است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه و پروژه‌های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با تأکید بر ضرورت استمرار توسعه پایدار، خاطرنشان کرد: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با تمام ظرفیت از اجرای طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی تبریز حمایت خواهد کرد و حداکثر توان خود را برای رفع موانع و تسریع در پیشبرد پروژه‌های ارزشمند این شرکت به کار خواهد گرفت.

وی همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های فنی، اقتصادی و راهبردی تأکید کرد و گفت: تمرکز بر پروژه‌های دارای بیشترین ارزش‌آفرینی و افزایش هم‌افزایی میان واحدهای مختلف شرکت، نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، تسریع در اجرای طرح‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد داشت.

این بازدید و نشست تخصصی، در راستای پایش مستمر پروژه‌های توسعه‌ای، هم‌افزایی بیشتر میان شرکت پتروشیمی تبریز و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و تسریع در تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت برگزار شد.

بازدید معاون برنامه‌ریزی، توسعه و پروژه‌های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی تبریز

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