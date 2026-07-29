به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در ابتدای این برنامه، مهندس صدیقی به همراه دکتر همت جعفری معاون مالی و اقتصادی، مهندس آرامی مدیر طرح‌ها و سایر مدیران پروژه‌ها، بازدید میدانی جامعی از پروژه‌های توسعه‌ای در حال اجرا انجام داد. در این بازدید، وضعیت تک‌تک پروژه‌ها با دقت مورد بررسی قرار گرفت و آخرین پیشرفت‌های اجرایی، مسائل فنی، موانع موجود و برنامه‌های آتی هر طرح به صورت میدانی ارزیابی شد.

پس از پایان بازدید میدانی، جلسه بررسی پروژه‌ها با حضور مدیران پروژه‌های پلی‌اتیلن سنگین (HDPE)، اتیل‌بنزن و استایرن مونومر (EB/SM)، استفاده از پساب شهری، پلی پروپیلن، طرح توسعه نیتروژن و طرح توسعه کولینگ هیبریدی برگزار شد.

در این نشست، مدیران پروژه‌ها گزارش جامعی از روند اجرای طرح‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی، برنامه زمان‌بندی، اقدامات انجام‌شده و اهداف پیش‌رو ارائه کردند. همچنین مهم‌ترین چالش‌ها و گلوگاه‌های اجرایی، فنی، تأمین تجهیزات، هماهنگی‌های بین‌بخشی و سایر پارامترهای اثرگذار بر پیشرفت پروژه‌ها به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه، راهکارهای پیشنهادی برای تسریع در روند اجرا، افزایش هماهنگی میان واحدهای مختلف و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی شرکت و هلدینگ مطرح و درباره آن تبادل نظر شد.

مهندس صدیقی در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، اظهار کرد: روند مدیریت پروژه‌ها در پتروشیمی تبریز، به‌ویژه با توجه به حجم بالای طرح‌های همزمان و پیچیدگی‌های فنی موجود، قابل تقدیر و مایه سرافرازی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان است.

وی افزود: مدیریت یک شرکت پلیمری همچون پتروشیمی تبریز، آن هم در شرایطی که همزمان پروژه‌های متعدد و راهبردی در دست اجراست، کاری بسیار پیچیده و تخصصی است و اقدامات ارزشمند انجام‌شده، بیانگر توانمندی بالای مدیریتی، برنامه‌ریزی منسجم و ظرفیت حرفه‌ای این مجموعه است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه و پروژه‌های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با تأکید بر ضرورت استمرار توسعه پایدار، خاطرنشان کرد: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با تمام ظرفیت از اجرای طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی تبریز حمایت خواهد کرد و حداکثر توان خود را برای رفع موانع و تسریع در پیشبرد پروژه‌های ارزشمند این شرکت به کار خواهد گرفت.

وی همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های فنی، اقتصادی و راهبردی تأکید کرد و گفت: تمرکز بر پروژه‌های دارای بیشترین ارزش‌آفرینی و افزایش هم‌افزایی میان واحدهای مختلف شرکت، نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، تسریع در اجرای طرح‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد داشت.

این بازدید و نشست تخصصی، در راستای پایش مستمر پروژه‌های توسعه‌ای، هم‌افزایی بیشتر میان شرکت پتروشیمی تبریز و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و تسریع در تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت برگزار شد.

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