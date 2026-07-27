گزارش عملکرد ۱۴۰۴ گروه اسنپ منتشر شد
تغییر رفتار کاربران؛ از حملونقل تا سلامت آنلاین
در سالی که گذشت ۴۸ میلیون کاربر فعال از خدمات اسنپ استفاده کردند
آمارهای منتشرشده در گزارش عملکرد ۱۴۰۴ گروه اسنپ، بخشی از روند اقتصاد دیجیتال در ایران را روایت میکند؛ روندی که در آن پلتفرمهای آنلاین به بستری برای خرید، سلامت، خدمات مالی و تأمین نیازهای روزمره تبدیل شدهاند.
در این سال، بیش از ۴۸ میلیون کاربر فعال از خدمات اسنپ استفاده کردند و تعداد بازشدن سوپراپلیکیشن از ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مرتبه گذشت. این اعداد نشان میدهد در شرایط بحرانی، نقش خدمات دیجیتال در زندگی کاربران پررنگتر شده است. متن کامل گزارش عملکرد ۱۴۰۴ گروه اسنپ از این لینک در دسترس است.
۴۸ میلیون کاربر فعال در سوپراپ
إیاد القصار و محمود فوز، بنیانگذاران گروه اسنپ در ابتدای گزارش عملکرد ۱۴۰۴، با اشاره به اتفاقات این سال، نوشتهاند: «در سالی که بسیاری از آرزوها به تلاش برای بقا و دوام آوردن تبدیل شد، ماموریت اسنپ بیش از گذشته بر حفظ کیفیت خدمات برای میلیونها نفر، صیانت از اعتماد عمومی و ایستادن در کنار مردمی که این مسیر را ساختهاند متمرکز بوده است.»
با وجود این شرایط، اسنپ سال را با حدود ۴۸ میلیون کاربر فعال به پایان رساند. کاربران در طول سال بیش از ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مرتبه سوپراپ را باز کردند و استفاده از سرویسهایی مانند فروشگاه، سوپرمارکت، خدمات اعتباری و بیمه رشد قابل توجهی داشت؛ نشانهای از اینکه کاربران بیش از گذشته نیازهای متنوع روزانه خود را از طریق یک بستر واحد تأمین میکنند.
سهم نزدیک به ۹۰ درصدی اسنپ از بازار تاکسیهای اینترنتی
محمد خلج، مدیرعامل اسنپخودرو، میگوید: «در سال گذشته اسنپ ۸۹.۹ درصد بازار تاکسیهای اینترنتی کشور را در اختیار داشت و این عدد در اسفند به ۹۲.۴ درصد رسید. تعداد کل کاربران راننده اسنپ از ابتدای فعالیت تا پایان ۱۴۰۴ به ۸ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۱۶۹ کاربر راننده رسید که ۳ میلیون و ۹۱۹ هزار نفر از آنها در سال گذشته فعال بودند.» به گفته او، مسئولیت اسنپ در سال گذشته بیش از توسعه، مراقبت از اعتماد کاربران بوده است.
همچنین در این سال بیش از ۵ میلیون و ۴۸۰ سفر اشتراکی انجام شد که طبق برآوردهای اسنپ این سفرها به کاهش حدود ۱۶ هزار تن دیاکسیدکربن و ۱۸۴ تن مونوکسیدکربن کمک کردند.
در بخش امنیت سفر قابلیت احراز هویت مجدد کاربران راننده با تشخیص چهره نیز فعال شد. در بخش همراهی حین سفر، اسنپ ابزارهایی مانند سرویس امنیت سفر، تماس امن، تشخیص انحراف از مسیر و مخاطب اضطراری را در اختیار کاربران قرار داد. در سال گذشته ۹۷۵ هزار و ۹۵۰ نفر متقاضی فعالیت در ناوگان اسنپ بودند که صلاحیت ۶۰ هزار و ۵۴۵ نفر از آنها توسط پلیس فراجا رد شد.
ارسال بار و بسته در ۱۷۴ میلیون سفر
بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش عملکرد ۱۴۰۴ گروه اسنپ، اسنپباکس با ثبت بیش از ۱۷۴ میلیون سفر، اسنپفود با خدماترسانی به بیش از ۹ میلیون کاربر فعال و اسنپمارکت با ثبت سفارش بیش از ۴۲۲ میلیون قلم کالا نشان دادند که خدمات آنلاین به بخشی از عادت روزانه میلیونها ایرانی تبدیل شدهاند.
سفارش بیش از ۵۰ میلیون قرص نان
گزارش عملکرد ۱۴۰۴ گروه اسنپ فقط درباره رشد کسبوکارها نیست؛ بلکه تغییر رفتار کاربران را نیز روایت میکند. سفارش آنلاین امروز از غذا فراتر رفته است. کاربران اسنپفود در یک سال بیش از ۵۰ میلیون قرص نان، ۳۶ هزار تن میوه و سبزیجات و نزدیک به ۲۳ هزار تن محصولات پروتئینی سفارش دادهاند.
رشد بیش از ۱۰۰ درصدی خدمات مالی و بیمهای اسنپ
یکی دیگر از روندهای مهم گزارش، توسعه خدمات مالی است. اسنپپی که فعالیت خود را با خرید اعتباری آغاز کرده بود، امروز به یکی از مهمترین زیرساختهای مالی اکوسیستم اسنپ تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، در ۱۴۰۴، ارزش سفارشهای سرویس اعتبار ۴قسطه ۱۰۳ درصد افزایش یافت و در کمپین «جمعه پُرتخفیف»، تنها در یک روز نزدیک به یک میلیون سفارش اعتباری ثبت شد.
در کنار آن، اسنپبیمه نیز با رشد ۱۱۵ درصدی نشان داد خرید آنلاین خدمات مالی و بیمهای بهتدریج به انتخابی عادی برای کاربران تبدیل شده است.
رکورد سفارش کالاهای سوپرمارکتی در جنگ ۱۲ روزه
در نخستین روز جنگ ۱۲ روزه، اسنپمارکت رکورد سفارش بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار قلم کالا را ثبت کرد؛ آماری که نقش پلتفرمهای آنلاین را در تأمین نیازهای ضروری در شرایط بحرانی بیش از پیش آشکار میکند.
افزایش ۷ درصدی حجم فروش در سرویس گردشگری
با وجود شرایط پیچیده صنعت گردشگری در ۱۴۰۴، اسنپتریپ رکوردهای تازهای در فروش هتل، پرواز و تور ثبت کرد. حجم فروش این سرویس نسبت به سال قبل ۷ درصد رشد داشت و تعداد کاربران فعال آن به بیش از ۵ میلیون و ۸۱۴ هزار نفر رسید.
رشد ۲۸ درصدی فروش کالا در فروشگاه اسنپ
بیش از یک دهه از آغاز فعالیت اسنپ میگذرد؛ اما دادههای ۱۴۰۴ نشان میدهد این پلتفرم امروز تنها یک سرویس حملونقل نیست. اسنپشاپ رشد ۲۸ درصدی فروش کالا را تجربه کرد و کمپین «حراجمعه» به تنهایی بیش از ۵۱۰ هزار سفارش دریافت کرد.
رشد ۱۵۶ درصدی مشاوره روانشناسی
در سالی که گذشت، درخواست مشاوره آنلاین پزشکی و روانشناسی در اسنپدکتر بیش از ۱۱۱ درصد رشد کرد و تقاضا برای مشاوره روانشناسی به تنهایی ۱۵۶ درصد افزایش یافت. در میان دادههای این بخش، پرتکرارترین موضوع جلسات روانشناسی «استرس، اضطراب و فشار روانی» بود؛ دادهای که تصویری روشن از دغدغههای جامعه در سال گذشته ارائه میدهد.
بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان؛ سهم طرحهای مسئولیت اجتماعی
گروه اسنپ در سال گذشته بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان به برنامههای مسئولیت اجتماعی اختصاص داد. بخش عمده این رقم صرف معافیت از کمیسیون بیش از ۲۲ هزار راننده از جمله رانندگان دارای معلولیت و خانوادههای اهداکنندگان عضو شد. کاربران نیز از طریق اسنپکلاب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بار در طرحهای نیکوکاری مشارکت کردند.
در کنار این اقدامات، توسعه قابلیتهای دسترسپذیری باعث شد تعداد کاربران دارای معلولیتی که اطلاعات خود را در اپلیکیشن ثبت کردهاند، از ۱۶۱ هزار نفر عبور کند.
حضور ۵۱ درصدی زنان در بین همکاران اسنپ
گزارش عملکرد ۱۴۰۴ گروه اسنپ، فراتر از مجموعهای از آمار و رکوردها، تصویری از وضعیت اقتصاد دیجیتال ایران در سالی پرتلاطم ارائه میدهد؛ بازاری که امروز دیگر تنها به فناوری محدود نیست و حوزههایی مانند حملونقل، تجارت الکترونیک، سلامت، خدمات مالی، گردشگری و مسئولیت اجتماعی را دربر گرفته است.
طبق این گزارش در ۱۴۰۴، علاوه بر همکاری کسبوکارهای مختلف با اسنپ، ۸٬۷۲۸ کارمند بهطور مستقیم در شرکتهای زیرمجموعه این گروه فعالیت کردهاند که ۵۱.۵ درصد آنها را زنان تشکیل میدهند. همچنین بیش از ۴۷ درصد همکاران گروه اسنپ را نسل زد تشکیل داده است. با گسترش پلتفرمهای دیجیتال بخش قابلتوجهی از فعالیتهای روزمره کاربران، از جابهجایی و خرید گرفته تا دریافت خدمات تخصصی، بهتدریج به فضای آنلاین منتقل شده است؛ تغییری که میزان اعتماد کاربران و توانایی کسبوکارها در پاسخگویی به نیازهای جدید، از عوامل تعیینکننده در ادامه مسیر آن خواهد بود.
گزارش کامل عملکرد ۱۴۰۴ گروه اسنپ را از این لینک دریافت و مطالعه کنید.