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با تأکید بر شفافیت، سنجش اثر و ترویج الگوی خیر مؤثر گزارش جامع عملکرد مؤسسه خیریه کارساز در سال 1404 منتشر شد

با تأکید بر شفافیت، سنجش اثر و ترویج الگوی خیر مؤثر گزارش جامع عملکرد مؤسسه خیریه کارساز در سال 1404 منتشر شد
کد خبر : 1819067
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مؤسسه خیریه کارساز گزارش جامع عملکرد خود در سال ۱۴۰۴ را با هدف ارائه تصویری شفاف و داده‌محور از فعالیت‌ها، دستاوردها و دامنه اثرگذاری پروژه‌های خود منتشر کرد.

 

به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه خیریه کارساز، این گزارش عملکرد ۳۰ پروژه را در چهار سبد تخصصی «زیرساخت»، «خدمات پایه»، «اشتغال و مهارت‌آموزی» و «اندیشه و مستندسازی» بررسی می‌کند. گستره جغرافیایی فعالیت‌ها، میزان پایداری مداخلات، شاخص‌های سنجش اثر و برنامه‌های پیش‌روی کارساز نیز از دیگر محورهای این گزارش است.

بر اساس نتایج گزارش، دامنه بهره‌مندی مستقیم و غیرمستقیم پروژه‌های کارساز در طول دوره اجرا یک‌میلیون و ۲۱۹ هزار و ۱۵۲ نفر برآورد شده است. این پروژه‌ها ۱۸ استان کشور را پوشش می‌دهند و بیش از ۹۰ درصد از اثرگذاری مجموعه نیز به مداخلات توسعه‌ای اختصاص دارد؛ مداخلاتی که به‌جای پاسخ‌های کوتاه‌مدت، بر حل ریشه‌ای مسائل و ایجاد اثر پایدار تمرکز دارند.

کارساز مؤسسه‌ای توسعه‌محور در حوزه خیر مؤثر است که باتکیه‌بر پژوهش، تخصص‌گرایی و سنجش اثر، تلاش می‌کند منابع نیکوکاری را به راه‌حل‌هایی پایدار، شفاف و اثربخش برای کاهش محرومیت تبدیل کند. انتشار گزارش سالانه نیز بخشی از تعهد این مؤسسه به شفافیت، پاسخ‌گویی و انتشار آزاد تجربه‌های حاصل از اجرای پروژه‌های اجتماعی و توسعه‌ای است.

برای مطالعه و دریافت گزارش جامع عملکرد مؤسسه خیریه کارساز در سال ۱۴۰۴ به صفحه اختصاصی گزارش عملکرد به سایت کارساز به مراجعه نمایید.

 

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