با تأکید بر شفافیت، سنجش اثر و ترویج الگوی خیر مؤثر گزارش جامع عملکرد مؤسسه خیریه کارساز در سال 1404 منتشر شد
مؤسسه خیریه کارساز گزارش جامع عملکرد خود در سال ۱۴۰۴ را با هدف ارائه تصویری شفاف و دادهمحور از فعالیتها، دستاوردها و دامنه اثرگذاری پروژههای خود منتشر کرد.
به گزارش روابطعمومی مؤسسه خیریه کارساز، این گزارش عملکرد ۳۰ پروژه را در چهار سبد تخصصی «زیرساخت»، «خدمات پایه»، «اشتغال و مهارتآموزی» و «اندیشه و مستندسازی» بررسی میکند. گستره جغرافیایی فعالیتها، میزان پایداری مداخلات، شاخصهای سنجش اثر و برنامههای پیشروی کارساز نیز از دیگر محورهای این گزارش است.
بر اساس نتایج گزارش، دامنه بهرهمندی مستقیم و غیرمستقیم پروژههای کارساز در طول دوره اجرا یکمیلیون و ۲۱۹ هزار و ۱۵۲ نفر برآورد شده است. این پروژهها ۱۸ استان کشور را پوشش میدهند و بیش از ۹۰ درصد از اثرگذاری مجموعه نیز به مداخلات توسعهای اختصاص دارد؛ مداخلاتی که بهجای پاسخهای کوتاهمدت، بر حل ریشهای مسائل و ایجاد اثر پایدار تمرکز دارند.
کارساز مؤسسهای توسعهمحور در حوزه خیر مؤثر است که باتکیهبر پژوهش، تخصصگرایی و سنجش اثر، تلاش میکند منابع نیکوکاری را به راهحلهایی پایدار، شفاف و اثربخش برای کاهش محرومیت تبدیل کند. انتشار گزارش سالانه نیز بخشی از تعهد این مؤسسه به شفافیت، پاسخگویی و انتشار آزاد تجربههای حاصل از اجرای پروژههای اجتماعی و توسعهای است.
برای مطالعه و دریافت گزارش جامع عملکرد مؤسسه خیریه کارساز در سال ۱۴۰۴ به صفحه اختصاصی گزارش عملکرد به سایت کارساز به مراجعه نمایید.