جایگاه نخست بانک ملت در 10 شاخص مهم مالی/ جهش 77 درصدی تراز عملیاتی تجمیعی وبملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس عملکرد سال مالی منتهی به اسفند 1404، مانده تراز عملیاتی تجمیعی وبملت با سرمایه ثبتی 338 هزار میلیارد تومان، با 77 درصد رشد از 946,039 میلیارد ریال در پایان سال 1403 به ۱،670،147 میلیارد ریال در پایان سال گذشته افزایش یافته که نشان دهنده سهم 42 درصدی و جایگاه نخست این بانک در این شاخص کلیدی در بین بانک های بورسی است.

در همین حال، بانک ملت در پایان سال 1404 سهم 12.28 درصدی از نقدینگی جامعه را به خود اختصاص داده که نسبت به سهم 11.5 درصدی این بانک در سال 1403 معادل 0.78 درصد (1،215،335 میلیارد ریال) افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، خالص درآمدهای کارمزدی بانک ملت نیز در پایان اسفند ماه سال گذشته رقمی معادل 244 هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به 152 هزار میلیارد ریال مقطع مشابه سال قبل 60 درصد رشد داشته و سهمی 23 درصدی را در این شاخص در بین بانک های بورسی به این بانک اختصاص داده است.

همچنین مجموع کل درآمد تسهیلات بانک ملت در پایان سال 1404 به رقم 2،937،997 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ۱،۶۴۱،۷۸۹ میلیارد ریال مدت مشابه سال 1403 با رشد 79 درصدی و سهم 28 درصدی، رتبه نخست را در بین بانک های بورسی از آن وبملت کرده است.

بر اساس گزارش منتشره، بانک ملت با جذب حدود 22،270،416 میلیارد ریال سپرده های ریال و ارز در پایان اسفندماه 1404، در مقایسه با ۱2،557،266 میلیارد ریال اسفند ماه سال پیش از آن با رشد 77 درصدی و سهم 22 درصدی در جایگاه نخست بانک های بورسی ایستاده است.

در عین حال، بانک ملت با جذب بیش از 18،460،998 میلیارد ریال مجموع چهارسپرده ریالی در پایان اسفند ماه 1404 و رشد 75 درصدی در مقایسه با ۱۰،519،۲42 میلیارد ریال اسفند ماه سال 1403 ، سهم 25 درصدی و جایگاه نخست را در بین بانک های بورسی در این شاخص کسب کرده است.

مجموع تسهیلات ریالی و ارزی بانک ملت نیز در پایان اسفند ماه 1404 با 73 درصد رشد نسبت به ۲1،332،196 میلیارد ریال اسفند ماه 1403 به رقم 36،811،454 میلیارد ریال رسیده که حاکی از سهم 41 درصدی وبملت از مجموع تسهیلات اعطایی بانک های بورسی و رتبه نخست در میان این بانک ها است.

در حوزه تعهدات هم بانک ملت در پایان اسفند ماه 1404 با 1،034،192 میلیارد ریال مانده اعتبارات اسنادی داخلی رشد 7 درصدی را نسبت به رقم 964,006 میلیارد ریالی پایان اسفند 1403 تجربه کرده و با سهم 34 درصدی از این شاخص، رتبه نخست را در بین بانک های تجاری به دست آورده است.

بر این اساس، بانک ملت مانده تعهدات ضمانتنامه های ریالی خود را نیز با رشد 69 درصدی نسبت به 2,020,619 میلیارد ریال اسفند 1403 به رقم 3،405،220 میلیارد ریال رسانده است تا سهم 26 درصدی را در این شاخص در بین بانک های تجاری به خود اختصاص داده باشد.

نسبت کفایت سرمایه بانک ملت نیز در مقطع اسفند ماه 1404 و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده به عدد بسیار مطلوب 12.99 درصد رسیده است که در مقایسه با سایر بانک ها و براساس استانداردها، بیانگر موفقیت این بانک در مدیریت و ترکیب دارایی های موزون شده به ریسک است.

وضعیت مثبتِ باز ارزی وبملت هم در پایان آخرین ماه سال 1404 رقمی بالغ بر 5،342،773 میلیارد ریال، معادل 5،747 میلیون دلار گزارش شده که دارایی و ذخیره ای ارزشمند برای بانک و سهامداران آن محسوب می شود.

همچنین بررسی قیمت پایانی و درآمد محقق شده سهام بانک ملت در پایان اسفند ماه 1404 نشان می دهد که نسبت P به E این سهام به میزان نازل 2.21 رسیده که بیانگر ارزش ذاتی و عملیاتی بالای سهم است.

این گزارش حاکی است، ارزش بازار سهام بانک ملت نیز از 2.542.210 میلیارد ریال در اسفند ماه 1403 با رشدی 15.6 درصدی به 2،939،753 میلیارد ریال در اسفند ماه 1404 افزایش یافته که حاکی از هوشمندی و درک فعالان بازار سرمایه از سودآوری مستمر و ارزش بالای سهم و همچنین اعتماد سهامداران حرفه‌ای بازار سرمایه نسبت به سهم بنیادی و ارزشمند وبملت در مقابل سایر سهام بازار است.

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