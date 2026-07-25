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برگزاری مزایده عمومی 88 فقره از املاک مازاد بانک ملت

برگزاری مزایده عمومی 88 فقره از املاک مازاد بانک ملت
کد خبر : 1818676
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بانک ملت 88 ملک مازاد خود را در 18 استان کشور، از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با توجه به ماده 12 دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از املاک مازاد بانک ملت در استان های تهران، البرز، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد به مزایده گذاشته می شود.

براساس این گزارش، املاک مازاد بانک ملت از طریق شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت این بانک، از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش خواهد رسید. 

متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.maadmellat.ir  یا به صورت حضوری به دفتر شرکت به نشانی تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه ژوبین پلاک 5 مراجعه کنند.

این گزارش حاکی است، مهلت پایانی تحویل اسناد مزایده ساعت 15 روز شنبه 10 مردادماه 1405 تعیین شده است و پاکت های پیشنهادات رسیده به شرکت ماد، در ساعت 14 روز شنبه 17 مردادماه در محل دفتر مرکزی شرکت، بازگشایی خواهد شد.

 

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