محمود سلطانآبادی مدیر روابطعمومی بیمه معلم شد
با حکم علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم، محمود سلطانآبادی به عنوان مدیر روابط عمومی این شرکت منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، در حکم صادره بر تقویت راهبردهای ارتباطی، توسعه تعاملات هدفمند با رسانهها، ارتقای شفافیت در اطلاعرسانی و گسترش ارتباطات مؤثر با ذینفعان تأکید شده است.
انتصاب او با هدف تقویت ساختار رسانهای بیمه معلم و بهرهگیری از تجارب حرفهای در حوزه ارتباطات راهبردی صورت گرفته است.
محمود سلطانآبادی دانشآموخته علوم ارتباطات و روزنامهنگاری است و پیش از این، سمتهای مدیریتی در حوزه روابطعمومی و ارتباطات سازمانی شرکتهای بزرگ صنعت بیمه و مجموعههای معتبر رسانهای کشور را برعهده داشته است.
وی همچنین تألیف چندین کتاب تخصصی در حوزه روزنامهنگاری جدید و شبکههای اجتماعی را در کارنامه حرفهای خود دارد.