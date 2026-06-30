به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، در حکم صادره بر تقویت راهبردهای ارتباطی، توسعه تعاملات هدفمند با رسانه‌ها، ارتقای شفافیت در اطلاع‌رسانی و گسترش ارتباطات مؤثر با ذی‌نفعان تأکید شده است.

انتصاب او با هدف تقویت ساختار رسانه‌ای بیمه معلم و بهره‌گیری از تجارب حرفه‌ای در حوزه ارتباطات راهبردی صورت گرفته است.

محمود سلطان‌آبادی دانش‌آموخته علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری است و پیش از این، سمت‌های مدیریتی در حوزه روابط‌عمومی و ارتباطات سازمانی شرکت‌های بزرگ صنعت بیمه و‌ مجموعه‌های معتبر رسانه‌ای کشور را برعهده داشته است.

وی همچنین تألیف چندین کتاب تخصصی در حوزه روزنامه‌نگاری جدید و شبکه‌های اجتماعی را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.

انتهای پیام/