به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، به‌منظور ارائه خدمات شایسته و تسهیل شرایط برای خیل عظیم سوگواران، اقدامات میدانی و پشتیبانی این شرکت در این ایام در چهار محور اصلی برنامه‌ریزی شده است. بر این اساس، موکب اختصاصی بیمه معلم در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه سال جاری در محوطه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (واقع در بزرگراه شهید سلیمانی) مستقر خواهد شد تا خدمات رفاهی به‌صورت مستمر به زائران و شرکت‌کنندگان مراسم تشییع ارائه شود.

همچنین، پایگاه دیگری از بیمه معلم در خیابان فرصت شیرازی، نرسیده به اسکندری شمالی در کنار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 15 تیرماه 1405 برپا خواهد شد تا با حضور فعال کارکنان، حضور یکپارچه خانواده بزرگ صنعت بیمه نیز تقویت شود.

علاوه بر این بیمه معلم با مشارکت در ۱۴ موکبِ واقع در مسیر مواصلاتی سمنان به مشهد مقدس و همچنین موکب شهر مشهد، دوشادوش وزارت آموزش و پرورش در میزبانی از زائران و سوگواران مراسم، نقش‌آفرینی می‌کند.

از تمامی مدیران، همکاران ارجمند، کارکنان و شبکه ارزشمند نمایندگان خانواده بزرگ بیمه معلم در سراسر کشور دعوت می‌کنیم با حضوری پرشور، آگاهانه و مسئولانه در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب، ضمن ادای احترام به خدمات و مجاهدت‌های ایشان، بار دیگر همبستگی، وفاق ملی و پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای ایران اسلامی به نمایش بگذارند.

بی‌تردید حضور گسترده و باشکوه مردم در این مراسم تاریخی، جلوه‌ای ماندگار از قدرشناسی، وحدت و همدلی ملت بزرگ ایران خواهد بود.