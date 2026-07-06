به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، در این بازدید، ضمن حضور در موکب این شرکت، از نزدیک در جریان خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید قرار گرفتند و بر ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی هرچه بیشتر برای استقرار موکب‌های خدمت‌رسانی در مسیرهای پرتردد و راهبردی تأکید کردند.

همچنین، نشستی با حضور علی صیادزاده مدیرعامل بیمه معلم در شعبه غرب تهران این شرکت برگزار شد که علاوه بر بررسی کیفیت ارائه خدمات به سوگواران، برنامه‌های اجرایی نیز جهت استقرار موکب‌های خدمت‌رسانی در محور جاده‌ای سمنان ـ مشهد و همچنین موکب شهر مشهد مقدس مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، بیمه معلم با استقرار موکب‌های خدمت‌رسانی در این مسیرها، خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی را به زائران و سوگوارانی که عازم مشهد مقدس هستند، ارائه خواهد کرد تا بخشی از نیازهای آنان در طول مسیر تأمین شود.

گفتنی است، بیمه معلم پیش از این نیز در تاریخ ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ با استقرار موکب شبانه‌روزی در محوطه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (ضلع شمالی مصلی تهران)، میزبان عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید بود.