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دیدار مدیرعامل بیمه معلم با مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم

دیدار مدیرعامل بیمه معلم با مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم
کد خبر : 1817003
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علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم در نشست مشترک با محمدجواد محمدی‌سعید، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم که در روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، توسعه تعاملات دوجانبه، تسهیل فرآیندهای بیمه‌ای و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به جامعه فرهنگیان را به‌عنوان اولویت راهبردی این شرکت برشمرد.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، در این نشست که با حضور جمعی از مدیران ارشد بیمه معلم برگزار شد، ظرفیت‌های موجود برای تقویت همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از توانمندی‌های طرفین جهت ارائه خدمات کیفی‌تر به فرهنگیان استان قم بررسی شد.

مدیرعامل بیمه معلم در این گفت‌وگو با تأکید بر اهمیت پاسخگویی به نیازهای معیشتی و درمانی قشر فرهنگی اظهار داشت: هدف نهایی این تعاملات، کاهش دغدغه‌های بیمه‌ای همکاران فرهنگی و تسهیل دسترسی آنان به خدمات بیمه‌ای با تکیه بر استانداردهای نوین است.
در ادامه این برنامه، ضمن بازدید از درمانگاه فرهنگیان، نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان رفاه و کارشناسان نواحی آموزش‌وپرورش استان قم برگزار شد.
همچنین، مدیرعامل بیمه معلم با حضور در شعبه قم، ضمن دیدار با همکاران، بر ضرورت ارتقای کیفیت پاسخگویی، تکریم بیمه‌گزاران و تسریع در فرآیندهای خدمت‌رسانی تأکید کرد.

 

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