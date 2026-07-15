به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، در این نشست که با حضور جمعی از مدیران ارشد بیمه معلم برگزار شد، ظرفیت‌های موجود برای تقویت همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از توانمندی‌های طرفین جهت ارائه خدمات کیفی‌تر به فرهنگیان استان قم بررسی شد.

مدیرعامل بیمه معلم در این گفت‌وگو با تأکید بر اهمیت پاسخگویی به نیازهای معیشتی و درمانی قشر فرهنگی اظهار داشت: هدف نهایی این تعاملات، کاهش دغدغه‌های بیمه‌ای همکاران فرهنگی و تسهیل دسترسی آنان به خدمات بیمه‌ای با تکیه بر استانداردهای نوین است.

در ادامه این برنامه، ضمن بازدید از درمانگاه فرهنگیان، نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان رفاه و کارشناسان نواحی آموزش‌وپرورش استان قم برگزار شد.

همچنین، مدیرعامل بیمه معلم با حضور در شعبه قم، ضمن دیدار با همکاران، بر ضرورت ارتقای کیفیت پاسخگویی، تکریم بیمه‌گزاران و تسریع در فرآیندهای خدمت‌رسانی تأکید کرد.