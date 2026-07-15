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دکتر علی جباری با هدف ارائه خدمات جامع به زائران حسینی مطرح کرد؛

بیمه ایران تکیه‌گاه مقتدر زائران اربعین حسینی

بیمه ایران تکیه‌گاه مقتدر زائران اربعین حسینی
کد خبر : 1816954
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رئیس ستاد اربعین شرکت سهامی بیمه ایران در ادامه سلسله جلسات مرکزی ستاد اربعین شرکت که با هدف هماهنگی، ساماندهی و ارتقای خدمات بیمه‌ای به زائران مراسم پیاده‌روی اربعین1405 تشکیل می شود؛ گفت: این ستاد مأموریت یافته است تا با بهره‌گیری از توانگری مالی بی‌نظیر و شبکه گسترده عملیاتی این نهاد حاکمیتی، پوشش بیمه‌ای زائران و خادمان را در سطحی ممتاز، پایدار و با استانداردهای تخصصی به اجرا درآورد.

 

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری در این نشست با تأکید بر اینکه بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی کشور، نقش راهبردی در پایداری امنیت بیمه‌ای رویدادهای ملی ایفا می‌کند، اظهار داشت: این اقدامات در راستای یکپارچه‌سازی فرآیندهای بیمه‌ای، افزایش شفافیت، صیانت از حقوق زائران و ارتقای سطح پاسخ‌گویی در ایام اربعین صورت می‌گیرد. ما معتقدیم توانگری مالی بیمه ایران نه صرفاً یک شاخص عددی، بلکه پشتوانه‌ای تضمین‌کننده برای ایفای تعهدات در بالاترین سطح کیفی است که در شرایط حساس، تکیه‌گاه اصلی خدمت‌رسانی خواهد بود.

رئیس ستاد اربعین بیمه ایران با اشاره به رویکرد پیش‌دستانه و مدیریت ریسک در طراحی خدمات امسال افزود: تمامی پوشش‌های بیمه‌ای با هدف صیانت از امنیت خاطر، ایمنی و رفاه زائران و خادمان در مسیر این سفر معنوی طراحی و عرضه شده‌اند. ستاد اربعین با تمرکز بر مدیریت ریسک‌های کلان، بستری هوشمند، چابک و مبتنی بر فناوری‌های نوین برای ارزیابی خسارت و امدادرسانی فراهم کرده است تا با تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی‌های عملیاتی، خلأهای احتمالی پیش از بروز، شناسایی و مرتفع گردند. هدف ما کاهش حداکثری زمان انتظار و ارتقای سطح رفاه زائران در لحظات نیاز است.

وی در ادامه تصریح کرد: اولویت اصلی ما در این ستاد، ارتقای کیفی خدمت‌رسانی از طریق به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و سیستم‌های مدیریت هوشمند خسارت است. ستاد مرکزی با رصد شبانه‌روزی فعالیت‌های میدانی و ستادی و با ابلاغ دستورالعمل‌های تخصصی و اجرایی به تمام واحدهای تابعه در تمامی مسیرها و مرزهای مرتبط و مستقر در عراق، آمادگی کامل برای پاسخ‌گویی به هرگونه نیاز بیمه‌ای زائران را با حداکثر سرعت، دقت و دسترسی آسان فراهم کرده است.

مدیرعامل بیمه ایران در پایان خاطرنشان کرد: استراتژی ما در این ایام، عبور از مدل‌های سنتی و حرکت به سمت ارائه خدماتی است که دسترسی سهل و پاسخ‌گویی فوری را در کانون خود دارد. شرکت سهامی بیمه ایران با تکیه بر دانش فنی ۹ دهه فعالیت، توانگری مالی مقتدرانه و مدیریت هوشمند منابع، خود را موظف به تأمین امنیت و آرامش خاطر زائران عزیز می‌داند. ما متعهدیم تا با ارائه خدماتی متمایز و در تراز شأن ملت ایران، برگ زرین دیگری بر تاریخ پر افتخار خدمت‌گزاری این نهاد کهن بیافزاییم و الگویی از اقتدار بیمه‌ای در منطقه ارائه دهیم.

 

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