بیمه ایران؛ پای کار خدمت به زائران اربعین حسینی
در آستانه اربعین حسینی و با هدف آمادهسازی حداکثری ظرفیتهای خدمترسانی، دوره آموزشی تخصصی کارشناسان مرکز تماس بیمه ایران (SRM) با همکاری اداره کل بازاریابی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این دوره با هدف ارتقای دانش فنی، افزایش توانمندی پاسخگویی و ارائه خدمات سریع، دقیق و حرفهای به زائران و بیمهگذاران، مباحث تخصصی بیمههای مسئولیت، زندگی و حوادث را پوشش داد.
آموزش و توانمندسازی کارشناسان مرکز تماس، بخشی از برنامههای عملیاتی بیمه ایران برای پشتیبانی شایسته از زائران اربعین حسینی و ارتقای کیفیت خدمات بیمهای است.
بیمه ایران؛ همپای زائران، در مسیر عشق و خدمت.