بیمه ایران؛ پای کار خدمت به زائران اربعین حسینی

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این دوره با هدف ارتقای دانش فنی، افزایش توانمندی پاسخگویی و ارائه خدمات سریع، دقیق و حرفه‌ای به زائران و بیمه‌گذاران، مباحث تخصصی بیمه‌های مسئولیت، زندگی و حوادث را پوشش داد.

آموزش و توانمندسازی کارشناسان مرکز تماس، بخشی از برنامه‌های عملیاتی بیمه ایران برای پشتیبانی شایسته از زائران اربعین حسینی و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای است.

بیمه ایران؛ همپای زائران، در مسیر عشق و خدمت.

انتهای پیام/