به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این پوشش تخصصی با هدف جبران هزینه‌های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو احتمالی زائران و عوامل اجرایی در محدوده فعالیت موکب‌ها ارائه می‌شود تا فرآیند خدمت‌رسانی در این رویداد عظیم ملی با بالاترین سطح اطمینان و کیفیت انجام پذیرد.

بر اساس ساختار طراحی‌شده برای این محصول بیمه‌ای، موکب‌داران می‌توانند متناسب با ظرفیت و نیاز خود، یکی از طرح‌های سه‌گانه را انتخاب کنند.

در طرح نخست، تعهدات بیمه‌گر برای جبران غرامت تا سقف ۵ دیه کامل در ماه‌های حرام پیش‌بینی شده و تعهد هزینه‌های پزشکی آن ۵۰۰ میلیون ریال است که با حق بیمه ۲۸ میلیون ریال بدون احتساب مالیات ارائه می‌شود.

در طرح دوم نیز سقف تعهدات غرامت به ۱۰ دیه کامل در ماه‌های حرام افزایش می‌یابد و با حفظ تعهد ۵۰۰ میلیون ریالی هزینه‌های پزشکی، حق بیمه‌ای معادل ۷۸ میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است.

همچنین در طرح سوم که بالاترین سطح پوشش این بسته است؛ تعهدات غرامت تا سقف ۱۵ دیه کامل در ماه‌های حرام افزایش یافته و با همان تعهد پزشکی ۵۰۰ میلیون ریالی، حق بیمه آن ۱۳۰ میلیون ریال تعیین شده است.

مدت اعتبار تمامی این طرح‌ها ۴۰ روز خواهد بود.

گفتنی است؛ ارائه این بسته حمایتی نشان‌دهنده توانمندی فنی، هوشمندی عملیاتی و برنامه‌ریزی استراتژیک بیمه ایران در پاسخ به نیازهای جامعه و مدیریت ریسک پروژه‌های بزرگ ملی است.

تکیه بر شبکه گسترده خدمات و ساختار مالی مستحکم این شرکت ۹۰ ساله، متضمن پرداخت سریع و دقیق خسارت‌های احتمالی بوده و بستری امن را برای تمرکز موکب‌داران بر ارائه خدمات کیفی به زائران اربعین حسینی 1405 فراهم می‌سازد.

انتهای پیام/