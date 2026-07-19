به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این طرح با رویکرد صیانت از دارایی‌ها و تأمین امنیت لجستیکی خادمان، تمامی مسیرهای تردد داخلی و برون‌مرزی را تحت پوشش تدابیر تخصصی این شرکت قرار داده است.

در حوزه بیمه بدنه خودرو، بیمه ایران با هدف کاهش هزینه‌های عملیاتی موکب‌داران و ایجاد اطمینان خاطر در جابه‌جایی تجهیزات، تسهیلات ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

بر این اساس، خودروهای فاقد پوشش بیمه بدنه می‌توانند به مدت شصت روز، تحت پوشش بیمه بدنه با نرخ پایه قرار گیرند.

این طرح که تمامی ترددهای برون‌مرزی را نیز در بر می‌گیرد با اعمال ۴۰ درصد تخفیف مجموع، شامل ۲۰ درصد تخفیف گروهی ویژه اربعین و ۲۰ درصد تخفیف حمایتی ارائه می‌گردد.

همچنین برای خودروهایی که هم‌اکنون دارای پوشش بیمه بدنه هستند، امکان صدور الحاقیه‌های کوتاه‌مدت جهت بسط تعهدات بیمه‌ای به مسیرهای خارج از کشور فراهم شده است تا تداوم امنیت سرمایه خادمان حسینی در طول این سفر معنوی تضمین گردد.

شایان ذکر است؛ در حوزه بیمه شخص ثالث نیز با عنایت به متن صریح ماده بیست قانون بیمه اجباری، قلمرو جغرافیایی تعهدات بیمه‌ای محدود به مرزهای جمهوری اسلامی ایران است و پوشش خسارت به اتباع غیرایرانی در خارج از کشور مشمول ضوابط قانونی خاصی است.

در این راستا، بیمه ایران به‌منظور رفاه حال زائران و خادمان اربعین، پیگیری‌های اداری و رایزنی‌های لازم را جهت اخذ مجوزهای مقتضی برای تعمیم این پوشش‌ها از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داده است.

گفتنی است؛ ارائه این خدمات، نشان‌دهنده اشراف عملیاتی و تعهد راهبردی بیمه ایران به مدیریت ریسک در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان اسلام است.

این شرکت با تکیه بر تجربه ۹ دهه‌ای خود و بهره‌گیری از شبکه گسترده خدمات، تلاش دارد تا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و علمی، بستری ایمن برای پشتیبانی حداکثری از فعالیت‌های خادمان اباعبدالله الحسین فراهم آورده و رسالت ملی خود را در صیانت از دارایی‌های خادمان در این مسیر مقدس به شایستگی به انجام رساند.

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