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با ارتقای توان تخصصی کارشناسان مرکز تماس بیمه ایران حاصل شد؛

آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی

آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی
کد خبر : 1816936
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در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی و در راستای تحقق اهداف کلان شرکت سهامی بیمه ایران مبنی بر ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های اتومبیل و درمان برای کارشناسان مرکز تماس (SRM) با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این اقدام راهبردی با هدف ارتقای دانش فنی و بهبود مهارت‌های حرفه‌ای سرمایه‌های انسانی در بخش پاسخگویی طراحی و اجرا شده است تا زمینه برای ارائه خدمات بیمه‌ای دقیق، سریع و باکیفیت به بیمه‌گذاران فراهم گردد.تیم‌های تخصصی این مرکز با بهره‌گیری از دانش اساتید برجسته و محتوای آموزشی کاربردی، آمادگی کامل یافته‌اند تا در ایام پیش‌رو، پاسخگوی نیازهای احتمالی زائران باشند.

برگزاری این دوره‌ها، بخشی از برنامه‌ریزی جامع و منسجم بیمه ایران برای بسیج تمامی ظرفیت‌های تخصصی است؛ چرا که مدیریت بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان نیازمند آمادگی عملیاتی و سرعت عمل در ارائه خدمات است که این مهم با تکیه بر آموزش‌های مستمر و دانش‌محور محقق می‌شود.

گفتنی است؛ شرکت سهامی بیمه ایران با تکیه بر تجربه نود ساله خود و با پشتوانه سرمایه‌های انسانی متخصص، تمامی توان اجرایی خود را به‌کار بسته است تا در مسیر این گردهمایی بزرگ، تجربه‌ای مطمئن و آرامش‌بخش از خدمات بیمه‌ای را برای زائران حسینی رقم بزند.

تلاش مستمر برای ارتقای استانداردهای پاسخگویی، نشان از تعهد راسخ این مجموعه به ایفای نقش در این رویداد عظیم معنوی دارد تا زائران بتوانند با اطمینان خاطر، مراحل سفر و بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای را پشت سر بگذارند.

 

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