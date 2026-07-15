به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، سید شمس‌الدین موسوی، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، در چهارمین نشست شورای روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف که صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه به میزبانی این شرکت برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی روابط عمومی در سازمان‌های توسعه‌محور، اظهار داشت: «در دنیای امروز، سازمان‌های پیشرو و پیچیده، نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه خود می‌دانند و در ساختارهای مدیریتی نوین، نظام‌های دستوری از بالا به پایین جای خود را به تعامل، مشارکت و هم‌افزایی داده‌اند. امروز در بزرگ‌ترین شرکت‌های توسعه‌محور جهان، سه حلقه مدیریت، اتاق فکر و بازاریابی ارکان اصلی موفقیت سازمان را تشکیل می‌دهند و روابط عمومی در قلب این تعاملات قرار دارد.»

وی با اشاره به چهار مسئولیت کلیدی روابط عمومی افزود: روابط عمومی در سازمان‌های امروزی نقشی فراتر از اطلاع‌رسانی بر عهده دارد. نخستین وظیفه این حوزه، شناسایی مسائل و دریافت بازخوردهای ذی‌نفعان است. جمع‌آوری نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات مشتریان و سایر ذی‌نفعان و انتقال دقیق آن‌ها به مدیران، از مهم‌ترین مأموریت‌های روابط عمومی به شمار می‌رود.

موسوی تأکید کرد: روابط عمومی نباید صرفاً به شناسایی مسائل اکتفا کند، بلکه باید هم‌زمان با طرح مشکلات، راهکارهای کارشناسی و عملیاتی نیز ارائه دهد. این نقش مشورتی می‌تواند مدیران را در اتخاذ تصمیم‌های مؤثر یاری کند و جایگاه روابط عمومی را به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌ساز سازمان ارتقا دهد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی با اشاره به ضرورت ارزیابی اثربخشی اقدامات روابط عمومی گفت: پس از ارائه راهکارها، نتایج اجرای آن‌ها باید به‌صورت دقیق ارزیابی شود. در صورت موفقیت یک راهکار، می‌توان آن را به‌عنوان الگویی برای سایر بخش‌ها به کار گرفت و هم‌زمان میزان تأثیر آن بر برند، اعتبار و تصویر سازمان را نیز سنجید.

وی افزود: شناسایی مسائل، ارائه راهکار، ارزیابی نتایج و سنجش تأثیر اقدامات بر برند و اعتبار سازمان، چهار مسئولیت اصلی روابط عمومی در سازمان‌های پیشرو است و این حوزه می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تحقق اهداف راهبردی سازمان ایفا کند.

موسوی با تأکید بر اینکه این چهار محور، مهم‌ترین عرصه‌های اثرگذاری روابط عمومی هستند، اظهار داشت: روابط عمومی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که از جایگاه صرف اطلاع‌رسانی فراتر رفته و به یکی از ارکان تصمیم‌سازی و بهبود عملکرد سازمان تبدیل شود.

وی با بیان اینکه روابط عمومی چشم و گوش سازمان است، خاطرنشان کرد: به دلیل ارتباط مستقیم روابط عمومی با تمامی لایه‌های درون‌سازمانی و همچنین تعامل مستمر با کارفرمایان، پیمانکاران و سایر ذی‌نفعان، این حوزه از جایگاهی بسیار مهم و اثرگذار در سازمان برخوردار است.

موسوی در ادامه با اشاره به اهمیت حاکمیت شرکتی و حکمرانی سازمانی در سازمان‌های پیشرو گفت: حکمرانی سازمانی بر دو رکن اساسی، یعنی فرهنگ سازمانی و مدیریت ریسک، استوار است. تا سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، مدل‌های تعالی سازمانی به‌صورت مستطیلی طراحی می‌شدند؛ به این معنا که بخشی به توانمندسازها و بخشی دیگر به نتایج اختصاص داشت و پس از اجرای اقدامات، نتایج آن مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: از سال ۲۰۱۸ به بعد، این مدل‌ها به شکل دایره تغییر یافتند؛ به این مفهوم که فرآیند توانمندسازی و ارزیابی نتایج باید به‌صورت هم‌زمان انجام شود. در قلب این دایره، مثلثی قرار دارد که اضلاع آن را مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی تشکیل می‌دهد و مدیریت ریسک نیز در مرکز آن جای گرفته است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی تصریح کرد: هر رفتار سازمانی ریشه در فرهنگ سازمان دارد. فرهنگ سازمانی تنها به مقررات و دستورالعمل‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نوع مکاتبات، شیوه گفتار، نحوه پوشش و بسیاری از رفتارهای روزمره را نیز در بر می‌گیرد. این فرهنگ را نمی‌توان صرفاً با ابلاغ بخشنامه ایجاد کرد، بلکه بخش عمده آن از رفتار نیروهای باسابقه و باتجربه‌ای شکل می‌گیرد که سال‌ها در سازمان حضور داشته‌اند و با عملکرد و منش خود، فرهنگ سازمان را به نسل‌های بعدی کارکنان منتقل می‌کنند.

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