به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، شرکت صرافی توسعه آرمان مهان، به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه اهداف، با هدف ارائه خدمات تخصصی ارزی و مالی، به‌ویژه به کارکنان و بازنشستگان گروه اهداف، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

شرکت صرافی توسعه آرمان مهان با اخذ مجوزهای لازم و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت خود را در حوزه خدمات مجاز ارزی آغاز کرده است. این شرکت به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه اهداف، مأموریت دارد خدمات ارزی مورد نیاز کارکنان، بازنشستگان و همچنین سایر مشتریان حقیقی و حقوقی را با رویکردی حرفه‌ای و شفاف ارائه کند.

تمرکز اصلی صرافی توسعه آرمان مهان بر ایجاد دسترسی آسان، سریع و مطمئن به خدمات ارزی برای کارکنان و بازنشستگان گروه اهداف است. در کنار این مأموریت، ارائه خدمات به سایر متقاضیان در چارچوب مقررات نیز در دستور کار شرکت قرار دارد و توسعه زیرساخت‌های نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، از اولویت‌های این مجموعه به شمار می‌رود. متقاضیان برای استفاده از خدمات غیرحضوری این صرافی می‌توانند به نشانی www.tam-exchange.com مراجعه کنند.

این شرکت به‌عنوان بازوی ارزی گروه سرمایه‌گذاری اهداف در نظر دارد با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و استقرار فرآیندهای شفاف و با توسعه خدمات دیجیتال و بهبود مستمر فرآیندها، نقش مؤثری در تکمیل زنجیره خدمات مالی گروه اهداف ایفا کند.

آغاز فعالیت صرافی توسعه آرمان مهان، گامی در راستای توسعه خدمات مالی در گروه سرمایه‌گذاری اهداف و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با توسعه دامنه خدمات خود، پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه هدف و سایر فعالان اقتصادی باشد.

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