مومنزاده در مجمع ومهان: مسیر بازدهی پایدار از تحلیل دقیق اقتصاد میگذرد
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان (ومهان) در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت، با تشریح رویکردهای تحلیلی و سرمایهگذاری مجموعه، بر اهمیت مدیریت ریسک، تقویت ارتباط با سهامداران، توسعه سرمایهگذاریهای ارزشآفرین و حرکت بهسوی بازدهی پایدار در بازار سرمایه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایهگذاری اهداف، محمدمهدی مومنزاده، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان (ومهان)، در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت با تأکید بر اهمیت نقش مجامع شرکتها در نظام حاکمیت شرکتی اظهار کرد: مجمع عمومی، ویترین حاکمیت شرکتی یک مجموعه است؛ چراکه در این جلسه مدیران در برابر سهامداران پاسخگو هستند و عملکرد دوره مالی گذشته مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه تلاش کردهایم در سالهای اخیر ارتباط میان شرکت و سهامداران را تقویت کنیم، افزود: از مجمع سال گذشته تاکنون دو کنفرانس ویژه سهامداران و ناشران برگزار کردیم تا پیش از برگزاری مجمع، امکان تعامل بیشتر و پاسخ به پرسشهای سهامداران فراهم شود.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان ادامه داد: البته این اقدامات را برای ارتقای استانداردهای ارتباطی با سهامداران کافی نمیدانیم، برنامه جدی این است که از سال آینده ساختار برگزاری مجمع را تغییر دهیم و آن را به یک آیین سرمایهگذاری سالانه تبدیل کنیم؛ بهگونهای که زمان بیشتری برای ارائه گزارش عملکرد، بررسی کسبوکارهای زیرمجموعه و تعامل با سهامداران و فعالان بازار سرمایه اختصاص یابد.
مومنزاده گفت: سهامدار صرفاً دارنده یک ورقه سهام نیست، بلکه مالک بخشی از فرآیند کسبوکار شرکت است و باید نسبت به عملکرد مجموعههای زیرمجموعه از جمله شرکت لیزینگ، صرافی، کارگزاری و سرمایهگذاری مهان شناخت و دسترسی اطلاعاتی کافی داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه گروه توسعه مالی مهرآیندگان در بازار سرمایه تصریح کرد: در سالهای اخیر تلاش کردهایم نقش فعالتری در بازار سرمایه داشته باشیم و در کنار فعالیتهای معمول شرکتها، رکوردها و دستاوردهایی را به ثبت برسانیم.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان با تشریح چارچوب تصمیمگیری این مجموعه در مواجهه با متغیرهای اقتصادی گفت: برای ما مهم است که بدانیم چگونه تصمیم میگیریم و چگونه متغیرهای اقتصادی را تحلیل میکنیم، زیرا تصمیمهای اقتصادی در خلأ گرفته نمیشوند و مجموعهای از عوامل پولی، مالی و بخش واقعی اقتصاد بر آنها اثرگذار هستند.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: طی ۱۷ فصل گذشته، رشد اقتصادی کشور مثبت بوده، اما این رشد در سطحی نبوده که بتوان آن را قابل توجه دانست. به همین دلیل برای تصمیمگیری، علاوه بر شاخصهای کلان، از شاخصهایی مانند شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز استفاده میکنیم که ارتباط نزدیکی با روند رشد اقتصادی دارد.
وی با اشاره به وضعیت تقاضا در اقتصاد گفت: بررسی برخی شاخصهای واقعی مانند تراکنشهای ثبتشده در سامانه شاپرک نشان میدهد که در مقاطعی تقاضای مصرفی و اقتصادی کاهش قابل توجهی داشته است. این موضوع نشان میدهد بخشهایی از جامعه بیشتر برای تأمین نیازهای روزمره فعالیت میکنند و فضای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی با محدودیت مواجه است.
مومنزاده همچنین تورم را یکی دیگر از متغیرهای مهم اثرگذار بر تصمیمگیری اقتصادی دانست و افزود: افزایش تورم، بهویژه در بخش کالاهای بادوام و تجهیزات، پیامهای مهمی برای بازار سرمایه و شرکتها دارد. این شرایط میتواند بر موضوعاتی مانند تجدید ارزیابی داراییها نیز اثرگذار باشد.
وی با اشاره به نقش سیاستهای پولی در بازار سرمایه گفت: تجربه سال ۱۳۹۹ نشان داد رشد بازار سرمایه تنها ناشی از عملکرد شرکتها نبود، بلکه تغییرات سیاست پولی و کاهش نرخهای بانکی نیز نقش مهمی در ورود منابع به بازار داشت. در سال گذشته، سیاست انقباضی بانک مرکزی باعث کاهش رشد برخی شاخصهای پولی شد، اما در مقابل، هزینه تأمین مالی افزایش یافت و فشار بیشتری به شرکتها وارد شد.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان ادامه داد: محدودیتهای ناشی از سیاستهای تنظیم ترازنامه بانکها باعث شده برخی شرکتها برای تأمین مالی یا تمدید تسهیلات با دشواری بیشتری مواجه شوند. در صورتی که این روند مدیریت نشود، میتواند ریسک نقدینگی و دشواری در انجام تعهدات را برای برخی بنگاهها افزایش دهد.
مومنزاده با بیان اینکه تصمیمهای سرمایهگذاری باید بر مبنای شناخت دقیق از متغیرهای اقتصادی، وضعیت نقدینگی شرکتها و شرایط واقعی اقتصاد اتخاذ شود، افزود: با شناخت دقیق متغیرها میتوان در فضای پرچالش کنونی، مسیر مناسبی برای توسعه و حفظ ارزش سرمایه سهامداران ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم که در زمان تصمیمگیری، همه شواهد بهصورت کامل در اختیار فعالان اقتصادی نیست، اما با استفاده از دادههای موجود میتوان روندهای آینده را برآورد کرد. با توجه به سیاست انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره، میتوانستیم پیشبینی کنیم که نرخهای بدون ریسک در اقتصاد افزایش پیدا میکند. در شرایطی که نرخ بهره سیاستی به حدود ۲۴ درصد رسیده بود، نرخهای تأمین مالی در بازار به سطوح بالاتری افزایش یافت و این موضوع جذابیت سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک مانند سهام را کاهش داد.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان افزود: زمانی که نرخهای بدون ریسک به سطوح بالا میرسد، سرمایهگذار برای ورود به بازار سهام باید بازدهی بالاتری را انتظار داشته باشد؛ چراکه ریسک سرمایهگذاری در بازار افزایش پیدا میکند و مقایسه میان بازده بدون ریسک و بازده مورد انتظار سهام، تصمیم سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به دیگر متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات سرمایهگذاری اظهار کرد: تغییرات نرخ ارز، رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی و تحولات بازارهای جهانی از جمله عواملی هستند که در مدل تحلیلی ما مورد توجه قرار میگیرند. این متغیرها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴، بازارها با نوسانات قابل توجهی مواجه بودهاند.
مومنزاده ادامه داد: در شرایط افزایش نااطمینانی، سرمایهگذاران به سمت داراییهای امنتر حرکت میکنند. طلا و صندوقهای طلا ابزارهای مناسبی برای پوشش ریسک هستند، اما ورود نقدینگی به این بخشها به معنای کاهش منابع در بازار سهام است. وقتی بازدهی برخی داراییها از بازار سهام بیشتر میشود، طبیعی است که بخشی از سرمایهها به سمت آن بازارها حرکت کند.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان با اشاره به افزایش نوسانات در بازارهای مالی اظهار کرد: تغییرات شدید در بازدهی داراییها نشان میدهد پیشبینی بازار دشوارتر شده است. در چنین شرایطی، صرفاً انتخاب یک دارایی مناسب نمیتواند تضمینکننده بازدهی باشد و مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا میکند. سرمایهگذار در این شرایط باید علاوه بر انتخاب گزینه مناسب، به موضوع ریسک نیز توجه کند؛ چراکه ارتباط میان ریسک و بازده در فضای پرنوسان بازار به سادگی گذشته نیست.
مومنزاده با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته گفت: بازار سهام حدود ۳۷ درصد بازدهی داشت، در حالی که تورم حدود ۷۲ درصد بود؛ بنابراین بازار سرمایه در مقایسه با تورم، حدود ۳۵ واحد درصد عقبتر قرار گرفت. همچنین اگر بازدهی بازار در دورههای بلندمدت با اثر تورم تعدیل شود، همچنان شاهد بازدهی حقیقی منفی هستیم.
وی ادامه داد: کاهش ارزش معاملات یکی دیگر از نشانههای مهم تغییر رفتار سرمایهگذاران است. ریسکهای اقتصادی باعث شده رفتار فعالان بازار تغییر کند و بخشی از سرمایهگذاران ترجیح دهند منابع خود را از بازار سهام خارج کنند.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان با اشاره به تمرکز ارزش بازار در تعداد محدودی از شرکتها گفت: بخش قابل توجهی از بازدهی بازار به تعداد محدودی از صنایع و شرکتهای بزرگ اختصاص یافته است. حدود ۸۲ درصد از بازدهی بازار در اختیار پنج صنعت بوده و ۱۰ شرکت بزرگ نیز حدود ۴۲ درصد ارزش کل بازار را در اختیار دارند. این میزان تمرکز باعث میشود حتی انتخاب یک سهم مناسب نیز برای کسب بازدهی مطلوب دشوار باشد، چراکه بخش بزرگی از حرکت بازار تحت تأثیر شرکتهای بزرگ و شاخصساز قرار دارد.
مومنزاده با اشاره به خروج منابع از بازار سرمایه اظهار کرد: سال گذشته حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان سرمایه از بورس خارج شد و از سال ۱۳۹۹ تاکنون نیز مجموع خروج سرمایه به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخشی از منابعی که دوباره وارد بازارهای مالی میشود نیز به سمت صندوقهای درآمد ثابت یا ابزارهای کمریسکتر حرکت میکند. در شرایط فعلی، شرکتهای ارزشمند بازار با تخفیفهای قابل توجه معامله میشوند و بازگشت سرمایهگذاران به بازار نیازمند افزایش اعتماد، کاهش نااطمینانی و بهبود شرایط سیاستگذاری است.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان تاکید کرد: تحلیل همزمان متغیرهایی مانند تغییرات سپردهها، رفتار سیاستگذار پولی، حجم نقدینگی، نرخ بهره و رفتار سرمایهگذاران، به ما کمک میکند تا تصمیمات سرمایهگذاری دقیقتری اتخاذ کنیم و مدیریت داراییها را متناسب با شرایط اقتصادی انجام دهیم.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان در ادامه گزارش عملکرد این شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه، با تشریح راهبردهای سرمایهگذاری این مجموعه اظهار کرد: تلاش ما این بوده که در کنار تنوعبخشی به پرتفوی سرمایهگذاری، بخشی از داراییها را به پروژهها و کسبوکارهایی اختصاص دهیم که علاوه بر خلق ارزش بلندمدت، امکان ایجاد سود پایدار و تقسیم سود مناسب برای سهامداران را داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر چهار شرکت زیرمجموعه ۱۰۰ درصدی داریم و یکی از مهمترین مزیتهای مجموعه، داشتن شرکت صرافی ۱۰۰ درصد متعلق به خودمان با شخصیت سهامی خاص است. در واقع مهرآیندگان تنها نهاد مالی کشور است که چنین ساختاری را در اختیار دارد و این موضوع میتواند در توسعه زنجیره خدمات مالی گروه نقش مهمی ایفا کند.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان با اشاره به توسعه فعالیتهای مالی این مجموعه گفت: صنعت صرافی و سایر بخشهای زنجیره مالی از جمله حوزههایی است که در چشمانداز آینده گروه مورد توجه قرار دارد و برنامه داریم جایگاه خود را در این بخشها ارتقا دهیم.
مومنزاده تأکید کرد: رویکرد ما حضور در کسبوکارهایی است که هم توان خلق ارزش داشته باشند و هم بتوانند سودآوری پایدار ایجاد کنند. به همین دلیل، تلاش کردهایم به سمت هلدینگهایی حرکت کنیم که علاوه بر رشد ارزش داراییها، جریان سود مناسبی برای سهامداران ایجاد کنند.
وی افزود: در سال آینده بررسیهای بیشتری در حوزههای مختلف از جمله پتروشیمی و صنایع شیمیایی انجام خواهد شد تا فرصتهای جدید سرمایهگذاری متناسب با شرایط اقتصاد کشور شناسایی شود.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان با اشاره به عملکرد این شرکت در بازار سرمایه گفت: یکی از اهداف ما حرکت به سمت رشد پایدار و استمرار عملکرد بوده است. تلاش کردهایم به جای رشدهای مقطعی، مسیر باثباتی را دنبال کنیم. هدف ما این است که در میان شرکتهای معدود بازار سرمایه قرار بگیریم که بتوانند بهصورت مستمر بازدهی مطلوبی برای سهامداران ایجاد کنند. در همین مسیر، بررسیها نشان میدهد سهم مهرآیندگان نسبت به بازار، ریسک پایینتر و بازدهی بالاتری داشته است.
مومنزاده ادامه داد: در دورههای مختلف، عملکرد سهم شرکت نشان داده که رشد آن صرفاً ناشی از شرایط مقطعی بازار نبوده، بلکه مبتنی بر عملکرد واقعی و تصمیمات سرمایهگذاری بلندمدت بوده است.
وی با اشاره به تغییر ترکیب سهامداران گفت: در یک سال گذشته بخشی از سهامداران کوتاهمدت از سهم خارج شدند و سهامداران بلندمدتتر در کنار شرکت باقی ماندند. این موضوع باعث شده مسئولیت ما در قبال سهامداران حرفهای و سرمایهگذاران بلندمدت افزایش یابد. همچنین سود شرکت نسبت به سالهای گذشته رشد داشته و این سود حاصل فعالیتهای پایدار و توسعه کسبوکارهاست، نه صرفاً درآمدهای کوتاهمدت.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان افزود: برنامه افزایش سرمایه شرکت نیز در دست بررسی است تا با توسعه سرمایهگذاریها، ظرفیتهای جدیدی ایجاد شود و جریان نقدینگی در مجموعه تقویت شود.
مومنزاده با اشاره به عملکرد سهام ومهان اظهار کرد:بررسیها نشان میدهد ریسک سهم حدود ۲۲ درصد کمتر و بازدهی آن حدود ۱۵ درصد بیشتر از معیارهای مقایسه بوده است.
مومنزاده با تأکید بر اهمیت مدیریت نقدینگی گفت: یکی از اصول مهم ما این است که شرکت همواره جریان نقدی مناسبی داشته باشد تا برای تأمین نیازهای مالی خود مجبور به فروش داراییها در شرایط نامناسب بازار نشود. همچنین انتخابهای درست سرمایهگذاری موجب شده سودآوری مجموعه در مقایسه با میانگین بازار عملکرد مناسبی داشته باشد و فاصله ارزش روز داراییها با بهای تمامشده نیز افزایش یابد.
مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان با اشاره به عملکرد مالی و گزارشگری شرکت گفت: تلاش کردهایم یکی از سریعترین مجموعهها در افشای اطلاعات مالی بازار سرمایه باشیم و حتی در شرایط دشوار، فرآیندهای گزارشگری را با رعایت استانداردهای لازم انجام دهیم. در شرایطی مانند دوران جنگ و محدودیتهای کاری نیز تلاش کردیم تعهدات خود در قبال سهامداران و بازار سرمایه را حفظ کنیم و گزارشهای مالی و عملکردی را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه دهیم.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مهرآیندگان با اشاره به عملکرد پرتفوی این شرکت اظهار کرد: بازدهی پرتفوی ومهان از میانگین بازار سرمایه بالاتر بوده، بهطوری که در شرایطی که متوسط بازدهی بازار حدود ۸ تا ۹ درصد بوده، بازدهی پرتفوی شرکت به ۱۰ تا ۱۳ درصد رسیده است.
وی افزود: انتخاب صحیح سبد سرمایهگذاریها موجب شده سالانه بین حدود ۵۰۰ میلیارد تا نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده نسبت به متوسط عملکرد بازار برای شرکت ایجاد شود.
مومنزاده با بیان اینکه ارزش روز داراییهای شرکت همچنان روندی صعودی دارد، گفت: با وجود افزایش بهای تمامشده سرمایهگذاریها و تقسیم سود بیشتر، فاصله میان ارزش روز پرتفوی و بهای تمامشده آن همچنان افزایش یافته که نشاندهنده رشد ارزش داراییهای شرکت است.
وی درباره اجرای استاندارد حسابداری شماره ۱۵ نیز اظهار کرد: اجرای این استاندارد از سال آینده نحوه شناسایی سود در شرکتهای سرمایهگذاری را تغییر میدهد و بر نحوه ارائه صورتهای مالی این شرکتها اثرگذار خواهد بود، اما این تغییر تأثیری بر منافع و ارزش اقتصادی سهامداران نخواهد داشت. مهرآیندگان در حوزههای مختلف مدیریتی و منابع انسانی نیز موفق به کسب جایگاههای قابل توجهی شده و تلاش میکنیم استانداردهای حرفهای خود را ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: هدف ومهان همچنان قرار گرفتن در جمع شرکتهای پیشرو از نظر بازدهی است و این مجموعه با تکیه بر مدیریت حرفهای پرتفوی، کنترل ریسک و توسعه سرمایهگذاریهای ارزشآفرین، این مسیر را دنبال خواهد کرد.
مومنزاده با اشاره به توان کارشناسی شرکت گفت: رتبه این نهاد در اجماع تحلیلگران بازار سرمایه از جایگاه ۲۱ به رتبه ۲ ارتقا یافته است. از میان ۲۰ تحلیلگر برتر بازار سرمایه، پنج نفر از اعضای تیم تحلیل ومهان هستند و این تیم طی چهار سال گذشته حدود ۱۵ متغیر کلیدی اقتصاد و بازار سرمایه را با موفقیت پیشبینی کرده است.
وی همچنین با اشاره به عملکرد شرکت تأمین سرمایه سپهر افزود: اگرچه این شرکت هنوز در بورس پذیرش نشده، اما عملکرد آن از بسیاری از شرکتهای بورسی بهتر بوده و در حال حاضر بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت (AUM) باکیفیت در اختیار دارد.
وی با تأکید بر اینکه رشد تدریجی و مستمر همواره یکی از اصول مدیریتی مهرآیندگان بوده است، گفت: فلسفه حاکم بر مدیریت «ومهان» بر پایه «استمرار» بنا شده و معتقدیم رشد پایدار، مهمترین عامل دستیابی به اهداف بلندمدت شرکت است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصاد کلان، در حال حرکت به سمت دلاریکردن پرتفوی سرمایهگذاری شرکت هستیم، چراکه داراییهای دلاری در شرایط کنونی از امنیت بیشتری برخوردارند. همچنین بازدهی مهرآیندگان از شاخص کل بورس و متوسط صنعت سرمایهگذاری نیز بالاتر بوده که مؤید درستی استراتژیهای سرمایهگذاری شرکت است.
مومنزاده از سرمایهگذاری در شرکت پتروشیمی تابان فردا خبر داد و گفت: پنج درصد از سهام این شرکت را خریداری کردهایم. این سرمایهگذاری به تکمیل زنجیره ارزش گروه کمک خواهد کرد و پیشبینی میکنیم عرضه اولیه سهام پتروشیمی تابان فردا ظرف سه هفته تا یک ماه آینده انجام شود.
وی در پایان اعلام کرد: واریز سود سهامداران به شرط عدم بروز اختلال در شبکه بانکی از ساعت ۱۲ ظهر فردا آغاز خواهد شد.
همچنین در پایان مجمع؛ رتهای مالی به تصویب رسید و به ازای هر سهم، ۸۵۰ ریال سود تقسیم شد.