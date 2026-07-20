صرافی توسعه آرمان؛ آماده ارائه ارز اربعین به خانواده صنعت نفت

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، صرافی توسعه آرمان مهان در راستای توسعه خدمات مالی و ارزی به کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت، امکان ثبت درخواست و دریافت ارز زیارتی اربعین حسینی را فراهم کرده است. این اقدام در چارچوب دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین حسینی ابلاغی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و هدف آن تسهیل فرآیند دریافت ارز مورد نیاز زائران است.

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، تأمین و فروش ارز اربعین از محل منابع داخلی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های دارای مجوز معتبر انجام می‌شود و ارز اختصاص‌یافته در این سرفصل به صورت اسکناس و در قالب دینار عراق عرضه خواهد شد. مطابق ضوابط اعلام‌شده، هر متقاضی واجد شرایط می‌تواند تا سقف تعیین‌شده در دستورالعمل، نسبت به دریافت ارز زیارتی اقدام کند.

کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت می‌توانند برای ثبت درخواست، به سایت صرافی توسعه آرمان به نشانی اینترنتی صرافی مراجعه کرده و اطلاعات مورد نیاز از جمله شماره سامانه ناخدا را ثبت کنند. پس از طی فرآیندهای لازم و تأیید اطلاعات، ارز اربعین به متقاضی تحویل داده خواهد شد. این فرآیند با هدف کاهش مراجعات غیرضروری و ایجاد دسترسی آسان‌تر برای جامعه هدف طراحی شده است.

بر اساس ضوابط اعلامی، فروش ارز اربعین به متقاضیان واجد شرایط با ارائه مدارک معتبر هویتی و مسافرتی انجام می‌شود و متقاضیان باید شرایط مقرر در دستورالعمل بانک مرکزی را داشته باشند. شبکه صرافی‌های دارای مجوز نیز در کنار بانک‌های عامل، در فرآیند عرضه ارز زیارتی اربعین مشارکت دارند تا خدمات‌رسانی به زائران با سهولت بیشتری انجام شود.

صرافی توسعه آرمان مهان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود در حوزه خدمات ارزی، این خدمت را در راستای ارتقای کیفیت خدمات مالی به کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت و تحقق اهداف گروه اهداف ارائه می‌کند.

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