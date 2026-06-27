یک مدیر با سابقه فولاد، مس و معدن در رأس فولاد شاهرود

مجید ضیایی از مدیران باسابقه و شناخته‌شده صنایع معدنی و فلزی کشور به شمار می‌رود که مدارج عالی را در رشته های مدیریت اجرایی وفرآوری معدنی را کسب کرده طی سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود کارنامه‌ای موفق و توسعه‌محور در صنایع فولاد، مس، معدن، شیشه و صنایع وابسته بر جای گذاشته است.

در سوابق مدیریتی وی، مسئولیت‌هایی همچون مدیرعاملی شرکت فولاد صبانور، شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان، شرکت فولاد شرق کاوه، شرکت شیشه‌سازی مینا و شرکت زمزم کرمان ومدیر مجنمع صنعتی چادرملو دیده می‌شود. همچنین وی در سمت‌هایی چون عضو هیات مدیره ایریتک، و عضویت هیئت‌مدیره شرکت‌هایی نظیر فولاد کاوه جنوب کیش، صنایع بسته‌بندی پگاه، شرکت توسعه عمران و اکتشافات نوین کویر کرمان و شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس فولاد آرتاویل ایفای نقش کرده است.

حضور مؤثر در هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های توسعه و عمران، سرمایه‌گذاری و امور زیربنایی اتاق بازرگانی کرمان و نیز فعالیت به عنوان مشاور امور فولاد هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، از دیگر بخش‌های مهم کارنامه مدیریتی ضیایی محسوب می‌شود.

وجه تمایز عملکرد ضیایی در تمامی مجموعه‌هایی که مدیریت آن‌ها را بر عهده داشته، اتخاذ رویکردی بازارمحور، صادرات‌گرا و مبتنی بر توسعه پایدار بوده است؛ رویکردی که در بسیاری از این شرکت‌ها به ثبت رکوردهای جدید در حوزه تولید، فروش، توسعه بازارهای صادراتی و بهبود شاخص‌های عملکردی انجامیده است. در این میان، عملکرد وی در شرکت معدنی وصنعتی صبانور با دستاوردهای چشمگیر و شکستن رکوردهای متعدد در دوران حضورش، به‌ویژه قابل توجه بود؛

شرکت فولاد شاهرود نیز به عنوان یکی از مجموعه‌های مهم صنعتی کشور، با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب در حوزه تولید محصولات فولادی و نقش‌آفرینی در تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی، از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه برخوردار است. بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی، تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای بهره‌وری، توسعه سرمایه انسانی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای از جمله محورهایی است که می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی این شرکت قرار دهد.

بی‌تردید، حضور مدیری با تجربه مجید ضیایی در رأس فولاد شاهرود، با پشتوانه سال‌ها فعالیت موفق در صنایع مس، فولاد و معدن، می‌تواند زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به برنامه‌های توسعه‌ای، ارتقای جایگاه رقابتی شرکت و خلق ارزش پایدار برای سهامداران، این مجموعه خصوصا هادینگ صنایع ومعادن غدیر باشد.

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