مدیرعامل جدید فولاد شاهرود فعالیت خود را با رویکرد میدانی، توسعه صادرات و سرمایه انسانی آغاز کرد
یک روز پس از معارفه در هلدینگ غدیر، دکتر مجید ضیایی با بازدید از خطوط تولید و پروژههای راهبردی، گام نخست را در مسیر تحول صنعتی برداشت.
به گزارش خبرنگار صنعت و معدن، یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵، دکتر مجید ضیایی – که روز پیشتر طی جلسهای رسمی در هلدینگ غدیر (وکغدیر) به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فولاد شاهرود منصوب و معارفه شده بود – به همراه اعضای هیئتمدیره، نخستین سفر کاری خود را به شهرستان شاهرود آغاز کرد تا فعالیت اجرایی خود را در این مجموعه عظیم صنعتی رسماً کلید بزند.
دکتر ضیایی که کارنامهای درخشان و بیش از سه دهه تجربه مدیریت در صنایع کلیدی معدنی، فولادی و مس را در اختیار دارد، از همان ساعات ابتدایی حضور خود، رویکردی کاملاً میدانی و عملیاتی را در پیش گرفت. این رویکرد که همواره یکی از مؤلفههای اصلی سبک مدیریتی وی بوده، نشاندهنده عزم جدی برای شناخت دقیق ظرفیتها، آسیبشناسی فرآیندها و ایجاد تحول از درون مجموعه است.
نخستین نشست همافزایی با تیم اجرایی
پیش از بازدید میدانی، جلسهای با حضور کلیه مدیران، سرپرستان و مسئولان ارشد شرکت در سالن جلسات برگزار شد. این نشست که فضایی صمیمی و در عین حال راهبردی داشت، به معرفی مدیرعامل جدید با ارکان اجرایی، تبیین اولویتهای مدیریتی و تبادل نظر پیرامون چشمانداز پیشروی شرکت اختصاص یافت. دکتر ضیایی در این جلسه با تأکید بر اهمیت همافزایی میان تمامی بخشها، از مدیران خواست تا با نگاه راهبردی و تعامل سازنده، زمینهساز تحولات مثبت در مجموعه باشند.
بازدید از خطوط تولید و پروژههای توسعه
پس از نشست، دکتر ضیایی به همراه اعضای هیئتمدیره از سایتهای ذوب و نورد بازدید به عمل آورد و ضمن بررسی دقیق روند فعالیت خطوط تولید، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژههای در دست اجرا و طرحهای نیمهتمام توسعهای قرار گرفت. از جمله مهمترین این پروژهها، طرح تولید میلگرد کلاف است که به عنوان یکی از پروژههای راهبردی و ارزشآفرین شرکت، نقش کلیدی در افزایش سبد محصولات و ارتقای توان رقابتی فولاد شاهرود ایفا خواهد کرد.
در ادامه، مدیرعامل جدید از طرحهای عمرانی در حال احداث شامل مسجد، سالن آمفیتئاتر و سالن ورزشی چندمنظوره نیز بازدید و بر لزوم تسریع در تکمیل این زیرساختها با هدف ارتقای سطح رفاه و نشاط کارکنان تأکید کرد.
تأکید ویژه بر صادرات و توسعه بازارهای بینالمللی
دکتر ضیایی در حاشیه این بازدیدها، با اشاره به ظرفیتهای بالقوه فولاد شاهرود در عرصه صادرات، اظهار داشت: «در شرایط کنونی که بازارهای داخلی با نوسانات و محدودیتهایی مواجه است، توسعه صادرات و حضور فعال در بازارهای منطقهای و بینالمللی، نه یک گزینه، بلکه یک الزام راهبردی برای بقا و رشد پایدار شرکت محسوب میشود. برنامهریزی برای افزایش سهم صادرات، بهبود کیفیت محصولات منطبق با استانداردهای جهانی و ایجاد برند معتبر صادراتی، در اولویت برنامههای کوتاهمدت و میانمدت مجموعه قرار خواهد گرفت.»
سرمایهانسانی؛ محور اصلی تحول
مدیرعامل فولاد شاهرود با تأکید بر اینکه نیروی انسانی متخصص و متعهد، ارزشمندترین دارایی هر مجموعه صنعتی است، خاطرنشان کرد: «هیچ تحولی بدون همراهی و مشارکت فعال کارکنان محقق نخواهد شد. برنامههای توانمندسازی، ارتقای انگیزه و بهبود معیشت کارکنان، در کنار ایجاد بسترهای مشارکتجویی و شنیدن صدای صف تا ستاد، از محورهای غیرقابلاجتناب مدیریتی ما خواهد بود.»
مدیریت میدانی؛ رمز موفقیت در شرایط حساس
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت میدانی و حضور مستمر در خطوط تولید، تصریح کرد: «در شرایط حساس اقتصادی کنونی که صنعت در خط مقدم جبهه تولید و توسعه قرار دارد، مدیران باید با کفشهای کارگران راه بروند و از نزدیک چالشها را لمس کنند. نشستن پشت میز و تصمیمگیری از دور، هرگز جایگزین درک عینی از مسائل نمیشود. رویکرد من در تمامی مسئولیتهای پیشین، حضور فعال در میدان و مشارکت در حل مسائل به صورت پایهای بوده و این مسیر را در فولاد شاهرود نیز با جدیت تمام دنبال خواهم کرد.»
چشمانداز پنجساله؛ نقشهراهی برای توسعه پایدار
دکتر ضیایی در ادامه بر ضرورت تدوین چشمانداز پنجساله شرکت با مشارکت تمامی بخشها تأکید و اظهار داشت که این نقشهراه باید بر پایه ظرفیتهای موجود، فرصتهای توسعه و اهداف کلان هلدینگ غدیر ترسیم شود تا مسیر حرکت مجموعه به سوی جایگاه مطلوب صنعتی و رشد پایدار، شفاف و قابلرصد باشد.
افق روشن در سایه همدلی و همافزایی
مدیرعامل جدید فولاد شاهرود در پایان با اشاره به لزوم همدلی، همافزایی و حرکت یکپارچه همه کارکنان، تأکید کرد: «برای رسیدن از وضعیت موجود به شرایط مطلوب، راهی جز اتحاد، مسئولیتپذیری و تلاش مضاعف نداریم. صنعت فولاد کشور امروز به مدیرانی نیاز دارد که هم راهبردی بیندیشند و هم در میدان حضور داشته باشند. با اتکا به تجربیات ارزشمند، همراهی سرمایههای انسانی مجموعه و حمایت هیئتمدیره، آیندهای روشن برای فولاد شاهرود متصور هستم؛ آیندهای که در آن این شرکت نه تنها قطب تولید فولاد در منطقه باشد، بلکه نامی پرآوازه در عرصه صادرات و صنعت کشور به شمار آید.»
گفتنی است نخستین روز کاری دکتر ضیایی در فولاد شاهرود، با استقبال گرم کارکنان و مدیران مجموعه و نیز بازتاب مثبت در محافل صنعتی و معدنی کشور همراه بود. فعالان حوزه فولاد، این تغییر مدیریتی را نقطهعطفی در مسیر تحول و توسعه این شرکت ارزیابی میکنند و انتظار دارند با تکیه بر تجارب ارزنده مدیرعامل جدید در صنایع معدنی، مس و فولاد، شاهد جهشی چشمگیر در عملکرد تولیدی، صادراتی و اقتصادی فولاد شاهرود باشند.