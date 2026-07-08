برپایی موکب خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید از سوی فولاد شاهرود
همزمان با ایام سوگواری و در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی، شرکت فولاد شاهرود با برپایی موکب پذیرایی و خدمترسانی در محل ورودی کارخانه ، میزبان زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب به مشهد مقدس میباشد
فولاد شاهرود همگام با ملت ایران، با برپایی موکب به زائران مراسم تشییع و بدرقه قائد امت، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای خدمترسانی میکند
همزمان با ایام سوگواری و در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی، شرکت فولاد شاهرود با برپایی موکب پذیرایی و خدمترسانی در محل ورودی کارخانه ، میزبان زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب به مشهد مقدس میباشد
در جریان این برنامه،ضیایی مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود، در ابتدای آماده سازی با حضور در محل موکب از روند اولیه خدمترسانی به زائران بازدید کرد و از تلاشهای کارکنان، داوطلبان و دستاندرکاران این اقدام فرهنگی و معنوی قدردانی نمود.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی تنها به حوزه تولید و صنعت محدود نمیشود، اظهار داشت: «فولاد شاهرود همواره تلاش کرده است در کنار ایفای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیز حضوری فعال و مسئولانه داشته باشد ودر راستای خدمت رسانی به زایرین ویژه حضرت رضا(ع) که جهت تشییع وتدفین قائد امت به مشهد مقدس در حال تشرف هستند همسو با برنامه های هلدینگ غدیر دربرپایی موکب جهت خدمت رسانی به عزاداران د.ر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در شهرهای تهران وقم گام برداشته است »
مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود افزود: «مشارکت در خدمترسانی به زائران و عزاداران، افتخاری برای خانواده بزرگ فولاد شاهرود است و امیدواریم این اقدامات بتواند سهمی هرچند کوچک در تکریم زائران امام رضا (ع) و پاسداشت اندیشههای رهبر شهیدمان داشته باشیم وبا این اقدام در محل ورودی فولاد شاهرود به اتفاق همکاران این مجموعه باید بگوییم:
عَلَم بر زمین نمیماند…
برای ایران؛
و برای تولیدی که توصیه همیشگی قائد امت بود؛
پرچم خدمت، تولید و ایران، همیشه برافراشته خواهد ماند.