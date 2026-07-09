بازدید میدانی مقامات استان و شهرستان از موکب خدمترسانی شرکت فولاد شاهرود در سوگ رهبر شهید
این موکب که با هدف ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید و خدمترسانی به زائران و عزاداران در مسیر تشییع تا مشهد مقدس دایر شده، طی روزهای ۱۶ لغایت ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در فضایی به مساحت ۵۰۰ متر، پذیرای خیل عظیم سوگواران و خانواده بزرگ کارکنان این مجموعه صنعتی است.
در جریان ایام سوگواری و مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، مسئولان ارشد استان سمنان و شهرستان شاهرود با حضور در کیلومتر ۱۰ محور این شهرستان، از موکب برپا شده توسط شرکت فولاد شاهرود بازدید کردند. بر اساس این خبر ، حجتالاسلام والمسلمین عباس امینی، امام جمعه شاهرود، محمدحسن آصفری، فرماندار شهرستان شاهرود، عبداللهزاده، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان و خداوردی، بخشدار مرکزی شاهرود به صورت جداگانه از این موکب بازدید به عمل آوردند.
این موکب که با هدف ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید و خدمترسانی به زائران و عزاداران در مسیر تشییع تا مشهد مقدس دایر شده، طی روزهای ۱۶ لغایت ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در فضایی به مساحت ۵۰۰ متر، پذیرای خیل عظیم سوگواران و خانواده بزرگ کارکنان این مجموعه صنعتی است.
حجتالاسلام والمسلمین عباس امینی، امام جمعه شاهرود در حاشیه این بازدید اظهار داشت: «اقدام شایسته شرکت فولاد شاهرود در برپایی این موکب در ایام سوگواری، نشاندهنده عمق ارادت جامعه کارگری و صنعتگران به مسیر ولایت و آرمانهای انقلاب است. این نوع حرکتهای خودجوش، بستری مناسب برای بازخوانی درسهای مکتب خدمت و ایثاری است که رهبر شهید تا آخرین لحظات عمر پربرکت خود بر آن تأکید داشتند.»
وی افزود: «ترویج فرهنگ شهادت و تجدید میثاق با آرمانهای نظام، نیازمند چنین بسترهای فرهنگی است. از همه دستاندرکاران و خادمان این مجموعه که با اخلاص و دلسوزی، فضایی را برای سوگواران و عاشقان طریق خدمت فراهم آوردهاند، صمیمانه قدردانی میکنم.»
عبداللهزاده، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان نیز ضمن تمجید از سازماندهی این موکب، بر نقش حائز اهمیت مجموعههای صنعتی در حمایت از رویدادهای ملی و مذهبی تأکید کرد و از مدیریت شرکت فولاد شاهرود برای هماهنگی گسترده و ارائه خدمات باکیفیت به زائران قدردانی کرد.
محمدحسن آصفری، فرماندار شهرستان شاهرود نیز ضمن قدردانی از مدیرعامل و کارکنان شرکت فولاد شاهرود تصریح کرد: «شرکت فولاد شاهرود بار دیگر ثابت کرد که تنها در عرصه صنعت پیشرو نیست، بلکه در تمامی رویدادهای ملی و مذهبی نیز در صف اول ایفای نقشهای اجتماعی قرار دارد. برپایی این موکب در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید، نمادی از وفاداری جامعه صنعتی به میراث ماندگار ایشان است.»
آصفری در ادامه خاطرنشان کرد: «این موکب با دارا بودن غرفههای پذیرایی، خدمات درمانی و فضای استراحت، نمونهای از یک کار تشکیلاتی و موفق در خدمترسانی است. بنده به نوبه خود از تمامی خادمان این موکب که با روحیهای جهادی در این مسیر خدمترسانی میکنند، تشکر میکنم.»
در پایان، خداوردی، بخشدار مرکزی شاهرود نیز ضمن سپاسگزاری از تلاشهای بیوقفه شرکت فولاد شاهرود در میانه مسیر، از دقت نظر در رعایت پروتکلهای خدماتی و ایجاد رفاه برای عزاداران در این مسیر طولانی قدردانی کردند.
گفتنی است، این موکب با ارائه امکاناتی نظیر پذیرایی، خدمات پزشکی و درمانی و فضای استراحت و وضوخانه زائران خدمترسانی کرده است.