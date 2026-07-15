بازدید شبانه مدیرعامل فولاد شاهرود همزمان با راهاندازی مجدد خط نورد
تاکید مجید ضیایی بر افزایش توان تولید
مجید ضیایی، مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود، در بازدیدی شبانه، همزمان با راهاندازی مجدد خط نورد، از نزدیک در جریان روند فعالیت پرسنل و وضعیت خط تولید قرار گرفت.
در این بازدید، وی با حضور در میان کارکنان، ضمن گفتوگو با پرسنل، از تلاشها و زحمات آنان قدردانی کرد و به کارکنان خداقوت گفت.
مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود در حاشیه این بازدید با تاکید بر اهمیت تولید در شرایط فعلی کشور اظهار داشت: «در شرایط فعلی کشور، باید عزم و اراده برای تولید بیش از گذشته افزایش پیدا کند و همه با تلاش، همدلی و روحیه جهادی در مسیر توسعه و پیشرفت مجموعه حرکت کنیم.»
این بازدید در راستای نظارت میدانی، بررسی روند تولید، حمایت از کارکنان و همزمان با راهاندازی خط نورد انجام شد.