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بازدید شبانه مدیرعامل فولاد شاهرود همزمان با راه‌اندازی مجدد خط نورد

بازدید شبانه مدیرعامل فولاد شاهرود همزمان با راه‌اندازی مجدد خط نورد
کد خبر : 1815390
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تاکید مجید ضیایی بر افزایش توان تولید

مجید ضیایی، مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود، در بازدیدی شبانه، همزمان با راه‌اندازی مجدد خط نورد، از نزدیک در جریان روند فعالیت پرسنل و وضعیت خط تولید قرار گرفت.

در این بازدید، وی با حضور در میان کارکنان، ضمن گفت‌وگو با پرسنل، از تلاش‌ها و زحمات آنان قدردانی کرد و به کارکنان خداقوت گفت.

مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود در حاشیه این بازدید با تاکید بر اهمیت تولید در شرایط فعلی کشور اظهار داشت: «در شرایط فعلی کشور، باید عزم و اراده برای تولید بیش از گذشته افزایش پیدا کند و همه با تلاش، همدلی و روحیه جهادی در مسیر توسعه و پیشرفت مجموعه حرکت کنیم.»

این بازدید در راستای نظارت میدانی، بررسی روند تولید، حمایت از کارکنان و همزمان با راه‌اندازی خط نورد انجام شد.

 

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