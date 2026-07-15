در این بازدید، وی با حضور در میان کارکنان، ضمن گفت‌وگو با پرسنل، از تلاش‌ها و زحمات آنان قدردانی کرد و به کارکنان خداقوت گفت.

مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود در حاشیه این بازدید با تاکید بر اهمیت تولید در شرایط فعلی کشور اظهار داشت: «در شرایط فعلی کشور، باید عزم و اراده برای تولید بیش از گذشته افزایش پیدا کند و همه با تلاش، همدلی و روحیه جهادی در مسیر توسعه و پیشرفت مجموعه حرکت کنیم.»

این بازدید در راستای نظارت میدانی، بررسی روند تولید، حمایت از کارکنان و همزمان با راه‌اندازی خط نورد انجام شد.

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