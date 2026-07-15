دیدار مدیرعامل فولاد شاهرود با امام جمعه و فرماندار این شهرستان

در این دیدارهای مجزا که با هدف هماهنگی بیشتر برای پیشبرد اهداف صنعتی و اقتصادی منطقه انجام شد، مدیرعامل فولاد شاهرود ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تولید، از حمایت‌های مسئولین شهرستان تقدیر کرد.

ضیایی در دیدار با امام جمعه شاهرود، ضمن تأکید بر مسئولیت اجتماعی صنعت فولاد، بیان کرد: «تلاش ما در مجموعه فولاد شاهرود، تنها محدود به توسعه صنعتی نیست؛ بلکه ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، اولویت اصلی ماست و در این مسیر، بهره‌گیری از رهنمودهای بزرگان و همراهی نهادهای فرهنگی و مذهبی، پشتوانه بزرگی برای مجموعه محسوب می‌شود.»

مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود در دیدار با فرماندار ویژه شاهرود هم بر نقش کلیدی همکاری نهادهای دولتی در تسهیل روند تولید تأکید کرد و با اشاره به اهمیت صیانت از اشتغال موجود و توسعه فرصت‌های شغلی جدید، خواستار هم‌افزایی بیشتر برای پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای شرکت شد.

آصفری فرماندار شاهرود نیز با استقبال از برنامه‌های توسعه‌ای فولاد شاهرود بر لزوم استفاده از مدیران بومی در ساختار شرکت تاکید کرد.

امام جمعه شاهرود نیز ضمن تشکر حمایت از اقدامات صورت‌گرفته به ویژه برپایی موکب فولاد شاهرود در ایام تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید ایران (قدس سره)، بر اهمیت نقش شرکت فولاد شاهرود در پیشبرد امورات فرهنگی شهرستان تأکید کرد.

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