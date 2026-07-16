بازدید مدیرعامل فولاد شاهرود از شرکت کاغذ سنگی نوظهور
مجید ضیایی، مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود، با حضور در شرکت کاغذ سنگی نوظهور از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان روند فعالیتها، ظرفیتهای تولیدی و برنامههای توسعهای آن قرار گرفت.
در این بازدید، مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود ضمن آشنایی نزدیک با فرایندهای تولید و توانمندیهای فنی شرکت کاغذ سنگی نوظهور، بر اهمیت حمایت از صنایع نوآور و دانشبنیان در زنجیره سرمایهگذاریهای صنعتی تاکید کرد. وی همچنین نقش همافزایی میان سهامداران و مدیریت مجموعه را در تقویت مسیر رشد و توسعه این شرکت مهم ارزیابی کرد.
شرکت فولاد شاهرود به عنوان یکی از سه سهامدار عمده و استراتژیک شرکت کاغذ سنگی نوظهور، جایگاه مهمی در پشتیبانی و همراهی با برنامههای کلان این مجموعه دارد. از همین رو، این بازدید در راستای بررسی میدانی ظرفیتها، ارزیابی روند پیشرفت و حمایت از برنامههای آتی شرکت کاغذ سنگی نوظهور انجام شد.
در جریان این دیدار، مسئولان شرکت کاغذ سنگی نوظهور نیز گزارشی از روند تولید، دستاوردها، چالشها و چشماندازهای پیشرو ارائه کردند و بر توسعه همکاریها با سهامداران راهبردی، از جمله شرکت فولاد شاهرود، تاکید شد.