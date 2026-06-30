به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، کنفرانس اطلاع‌رسانی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان با نماد «ومهان» امروز برگزار شد. محمد مهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان با نماد «ومهان» در این کنفرانس اطلاع‌رسانی که به صورت پخش زنده نیز برگزار شد با اشاره به دلایل کاهش سود این شرکت اظهار داشت: کاهش سودآوری شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ ناشی از افت درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است، حال اینکه درآمد سود سهام دریافتی از مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر کاهش نیافته و حتی شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است.

وی تاکید کرد: درآمد سود سهام شرکت کاهش نداشته، اما درآمد ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها تحت تأثیر شرایط بازار سرمایه قرار گرفته است. با توجه به فضای نامناسب بازار و اتفاقات سیاسی و اقتصادی اخیر، ترجیح شرکت فروش دارایی‌ها در قیمت‌های پایین نبوده و در برخی موارد نیز امکان فروش وجود نداشته است. البته این موضوع مقطعی بوده و انتظار تداوم آن وجود ندارد.

مومن‌زاده با بیان اینکه مهرآیندگان سال گذشته مجوز تأسیس شرکت صرافی را دریافت کرد، گفت: مهرآیندگان در حال حاضر تنها نهاد مالی دارای صرافی غیرتضامنی در کشور محسوب می‌شود. شرکت در تلاش است مجوز سایر نهاد‌های مالی را نیز دریافت کند و در صورت اخذ هرگونه مجوز جدید، موضوع از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی همچنین درباره سهام شرکت تامین سرمایه سپهر در پرتفوی ومهان، اظهار داشت: سهام شرکت تأمین سرمایه سپهر همچنان در پرتفوی ومهان قرار دارد و برنامه‌ای برای فروش آن وجود نداشته است. با این حال، به دلیل برخی محدودیت‌های مقرراتی از جمله سقف مالکیت ۲۰ درصدی، احتمال خروج از سهامداری این شرکت در آینده وجود دارد.

مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان در پاسخ به این پرسش مبنی بر وضعیت شرکت‌های حاضر در پرتفوی ومهان در جنگ رمضان، گفت: پرتفوی شرکت در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان هیچ‌گونه آسیب یا زیان قابل توجهی متحمل نشده است.

مومن‌زاده همچنین با اشاره به خرید ۵ درصد سهام تابان فردا و اثرگذاری این سهام بر پرتفوی ومهان، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش مهمی از پروژه‌های تابان فردا در آستانه بهره‌برداری و تکمیل قرار دارد، انتظار می‌رود سودآوری این شرکت به شکل قابل توجهی افزایش یابد و اثر مثبتی بر عملکرد مهرآیندگان داشته باشد. بر همین اساس، چشم‌انداز پرتفوی شرکت در سال‌های آینده مثبت ارزیابی می‌شود.

وی با بیان اینکه تابان فردا هرسال ۱۰۰ درصد سود خود را در مجمع توزیع می‌کند، افزود: بخش بورسی پرتفوی این شرکت شامل دارایی‌های ارزنده‌ای نظیر هلدینگ خلیج فارس و سایر شرکت‌های پتروشیمی است که از ظرفیت سودآوری مناسبی برخوردارند و مهرآیندگان سهام تابان فردا را با قیمتی معادل حدود ۵۰ درصد خالص ارزش دارایی‌های این شرکت خریداری کرده است. به اعتقاد مدیریت، این معامله می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای سهامداران ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان ادامه داد: به نظر می‌رسد نحوه عرضه اولیه سهام تابان فردا در بازار سرمایه به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط مهرآیندگان از محل آن نیز منتفع شود.

وی درباره احتمال تجدید ارزیابی ومهان بیان کرد: در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تجدید ارزیابی دارایی‌ها معمولاً از اهمیت کمتری برخوردار است؛ با این حال در صورت بررسی این موضوع، تمامی الزامات و آثار مالی آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مومن‌زاده گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از ۶ هزار میلیارد تومان به ۹ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در کدال افشا شده است.

وی همچنین تاکید کرد: شرکت در تلاش است در صورت همکاری شبکه بانکی، سود سهامداران دارای کمتر از یک درصد سهام را همانند سال گذشته حداکثر یک روز پس از برگزاری مجمع پرداخت کند.

به گفته مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان؛ سهامداران عمده هیچ‌گونه دخالتی در روند قیمتی سهم نداشته‌اند. همچنین عملکرد قیمتی سهم باید در مقایسه با سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صنعت مربوطه ارزیابی شود، نه صندوق‌های درآمد ثابت. همچنین طی سال‌های اخیر نیز بخش عمده سود سهام دریافتی میان سهامداران توزیع شده است.

مومن‌زاده با بیان اینکه هدف شرکت تبدیل شدن به یکی از سهام ارزنده بازار سرمایه است، گفت: تمامی اقدامات مدیریتی بر توسعه منابع درآمدی، تقویت سودآوری بنیادی و افزایش ارزش دارایی‌ها متمرکز بوده است. همچنین ترازنامه شرکت در سال جاری به شکل محسوسی بزرگ‌تر شده و این موضوع می‌تواند در بلندمدت به افزایش رضایت سهامداران منجر شود.

وی همچنین درباره شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (وساخت)، اظهار داشت: این شرکت از جنبه‌های مختلف برای مهرآیندگان اهمیت دارد و در صورت تمایل سایر سهامداران عمده به فروش، شرکت آمادگی مذاکره برای افزایش سرمایه‌گذاری در آن را خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان ادامه داد: همچنین موضوع تجمیع پرتفوی سیمانی شرکت در دست بررسی است. در صورتی که این اقدام از منظر اقتصادی و خلق ارزش برای سهامداران توجیه‌پذیر باشد، پیگیری خواهد شد؛ در غیر این صورت برنامه مشخصی برای اجرای آن وجود ندارد.

مومن‌زاده با تاکید بر اینکه سیاست اصلی شرکت حداکثرسازی ثروت سهامداران است، گفت: بر این اساس، در صورت ظهور فرصت سرمایه‌گذاری جذاب‌تر، امکان جایگزینی سرمایه‌گذاری در تابان فردا وجود خواهد داشت. با این حال، مدیریت معتقد است در شرایط فعلی یافتن گزینه‌ای با جذابیت و ارزندگی تابان فردا به سادگی امکان‌پذیر نیست و این سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت انجام شده است.

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