مدیرعامل تابان فردا مطرح کرد:
مدیریت هوشمند داراییها برای تحقق منافع ذینفعان استراتژیک «تابان فردا»
مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی «تابانفردا» آخرین وضعیت پروژههای این شرکت، وضعیت پرتفوی و میزان سودآوری آن و زمان برگزاری مجمع و تقسیم سود را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایهگذاری اهداف، امیر قرنلی، مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا در تشریح سیاستهای مالی این شرکت و زمانبندی برگزاری مجامع عمومی و سابقه تقسیم سود، اظهار داشت: تابان فردا از سال ۱۳۹۹ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان ثبت شده و در همان سال بهمنظور انطباق با سیاستهای کلان سهامداران، سال مالی را از ۲۹ اسفند به ۳۱ اردیبهشتماه تغییر دادیم و لذا مجمع عمومی تابان فردا بهصورت برنامهریزیشده غالباً در نیمه نخست شهریورماه برگزار میشود.
وی درباره زمان برگزاری مجمع تابان فردا ادامه داد: در ۳ الی ۴ سال گذشته، مجمع تابان فردا معمولاً نیمه اول شهریورماه برگزار شده است.
مدیرعامل تابان فردا در خصوص سابقه تقسیم سود این شرکت تصریح کرد: با توجه به اینکه ذینفع نهایی تابان فردا، صندوق بازنشستگی نفت است، سیاست همیشگی ما توزیع حداکثری سود قابل تقسیم در مجامع سالانه بوده است.
قرنلی در ادامه تصریح کرد: حال اینکه ممکن است این پرسش مطرح شود که سود خالص شرکت بیشتر بوده و با سود توزیعشده تفاوت دارد؛ دلیل این است بخشی از سود تابان فردا در سنوات گذشته از محل فروش بخشی از پرتفوی این شرکت بابت تأمین مالی پروژهها بوده بنابراین سود از محل فروش سهام هم در شرکتهایی که هلدینگ هستند، قابل تقسیم نیست؛ وگرنه هر ساله در مجمع، تمام سودی که قابل تقسیم بوده، تقسیم شده است.