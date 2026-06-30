بازدید مدیر HSED گروه سرمایه گذاری اهداف از طرح آذر
مدیر HSED گروه سرمایهگذاری اهداف در بازدیدی دو روزه از میدان نفتی آذر، ضمن ممیزی جامع زیرساختهای ایمنی و پدافند غیرعامل، عملکرد شرکت سروک آذر را در تدوین نخستین سند ارزیابی مخاطرات با رویکرد مقابله با تهدیدات، گامی کلیدی در ارتقای تابآوری عملیاتی این مجموعه ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی اهداف، حامد صادق علوی، مدیر HSED گروه سرمایه گذاری اهداف در روزهای ۶ و ۷ تیرماه با حضور در سایت عملیاتی میدان نفتی آذر، ضمن انجام بازدید میدانی و ممیزی جامع، وضعیت ایمنی، بهداشت، محیطزیست و الزامات پدافند غیرعامل این مجموعه را مورد ارزیابی قرار داد. این بازدید و ممیزی در چارچوب برنامههای راهبردی HSED گروه سرمایه گذاری اهداف و با رویکرد بهبود مستمر، ارتقای سطح فرهنگ HSED و تقویت زیرساختهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل انجام شد و نتایج آن مبنای برنامه ریزی جهت انجام اقدامات اصلاحی و ارتقای هرچه بیشتر سطح آمادگی عملیاتی در میدان نفتی آذر خواهد بود.
در جریان این ممیزی، برآورد مخاطرات، تعیین حساسیت و رتبه بندی مراکز بر اساس میزان مخاطره به عنوان یکی از مهمترین محورهای ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت. مدیر HSED گروه سرمایه گذاری اهداف ضمن ابراز رضایت از اقدامات انجامشده در شرکت سروک آذر، در تکمیل سند "ارزیابی مخاطرات و سطح بحرانیت با دو رویکرد حملات موشکی و خرابکارانه" به عنوان نخستین شرکت از گروه اهداف، از عملکرد واحد HSE این شرکت در اجرای فرایندهای شناسایی، ارزیابی و اولویتبندی مخاطرات و استقرار رویکردهای نظاممند مدیریت ریسک تشکر نموده و این اقدامات را گامی موثر در ارتقای سطح ایمنی و آمادگی عملیاتی دانست.
در ادامه، ارزیابی تحلیلی سطح آمادگی میدان نفتی آذر در مقابله با حوادث انسانساز و الزامات پدافند غیرعامل، همچنین برنامههای تداوم عملیات و استمرار کارکرد واحدها و توانمندی بازیابی فعالیتها پس از وقوع شرایط اضطرار و بحرانی صورت پذیرفت. در این راستا، ضمن شناسایی ظرفیتهای موجود و نقاط قوت، فرصتهای بهبود با رویکرد افزایش تابآوری و حفظ پایداری عملیات، تدوین و اولویتبندی شد.