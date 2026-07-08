از وداع جانسوز تا امتداد مسیر ولایت

تاریخ تشییع پیکرهای پاک رهبران این امت، همواره پیوندگاه اشک و اراده بوده است. از دیروز تا امروز، هرگاه پرچمی از دست رهبری افتاد، دستانی قوی‌تر آن را برافراشتند. امروز در فراق قائد شهید و مجاهد خود می‌سوزیم؛ شخصیتی که رفتنش ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر بر دل‌های عاشق کاروان حق گذاشت.

پیکر مطهر این رهبر فرزانه، مسیر کربلایی تشییع را پله‌پله طی می‌کند تا در آغوش خاک آرام گیرد. این روز‌ها روزهای وداع است، اما پایان راه نیست. تشییع پیکر پاک و مطهر او تا لحظه تدفین، میثاق‌نامه‌ای است که با خون نگاشته می‌شود.

در این برهه حساس و در سایه هدایت‌های مستمر، آرزوی سلامتی، طول عمر و توفیق روزافزون برای جانشین خلف و شایسته ایشان، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را از درگاه خداوند متعال مسألت داریم.

پرچمی که به دست شهیدان برافراشته شد، اکنون در دستان امین و استوار ایشان مایه امید امت و هراس دشمنان است.

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