نخستین نشست شورای نوآوری «اهداف» برگزار شد
نخستین نشست شورای نوآوری گروه سرمایهگذاری اهداف با هدف پایهگذاری اکوسیستم نوآوری، همافزایی پژوهشی و تسریع در خلق ارزش، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایهگذاری اهداف، نخستین نشست شورای نوآوری این هلدینگ با حضور مدیران تحقیق و توسعه (R&D) شرکتهای تابعه گروه سرمایهگذاری اهداف و با مأموریت پایهگذاری اکوسیستم نوآوری در هلدینگ برگزار شد.
این نشست با هدف همافزایی، جهتدهی به فعالیتهای پژوهشی و تسریع در خلق ارزش از طریق فناوریهای نوین تشکیل شد و اعضا در آن به بررسی سرفصلهای راهبردی، اولویتهای فناورانه و مدلهای همکاری مشترک پرداختند.
در این نشست، «حسین حاجیان»، معاون برنامهریزی راهبردی و سرمایهگذاری هلدینگ اهداف، به عنوان رئیس شورا، «امیرحسین ضرغامی»، مدیرعامل شرکت نواکو (شرکت توسعه خدمات شایستگان آینده)، به عنوان نایبرئیس شورا و عضو راهبردی، «عبدالله قربانی»، مدیر برنامهریزی راهبردی و توسعه هلدینگ اهداف، به همراه مدیران R&D و نمایندگان شرکتهای گروه توسعه مالی مهر آیندگان، نفت سپاهان، پالایش نفت جی، توربوکمپرسور نفت، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، صنایع تجهیزات نفت، مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، مهندسی و ساختمانی صبانفت، سرمایه گذاری صنعت نفت و پتروپالایش کنگان حضور داشتند.
هر یک از حاضران با ارائه گزارشهایی از آخرین دستاوردها و طرحهای در دست اجرا، بر ضرورت ایجاد بستری منسجم برای تبادل دانش، تجاریسازی ایدهها و ارتقای توانمندیهای بومی تأکید کردند.
این شورا به عنوان بازوی فکری و اجرایی هلدینگ در حوزه تحول دیجیتال و توسعه محصولات دانشبنیان، نقش کلیدی در تحقق چشمانداز گروه سرمایهگذاری اهداف به عنوان پیشرو در صنعت خود ایفا خواهد کرد. همچنین این شورا بر اساس مستندات «روش اجرایی فرایند شناسایی، مدیریت و اجرای پروژههای نوآوری» و «آییننامه اکوسیستم نوآوری» که بهتازگی تدوین شده، نقش کلیدی در تخصیص بودجه شرکتها به پروژههای نوآورانه ایفا خواهد کرد.
پروژههای نوآورانه شرکتهای تابعه که در مقیاس بزرگ تعریف میشوند، در این شورا مطرح شده و پس از بررسی و تصویب نهایی، مسیر اجرایی خود را آغاز خواهند کرد.
همچنین مقرر شد جلسات بعدی با دستور کار مشخص و برنامههای عملیاتی، بهصورت منظم برگزار شود تا ضمن پایش مستمر پروژهها از طریق پلتفرم مدیریت نوآوری هلدینگ اهداف، گامهای مؤثری در جهت تحقق چشمانداز هلدینگ به عنوان پیشرو در صنعت خود برداشته شود.