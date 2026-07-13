پیام تبریک مهدی عبوری، مدیرعامل گروه اهداف به مناسبت روز حراست
کارنامه درخشان و فداکاریهای بیبدیل این بخش در صیانت از داراییها، منابع انسانی و اطلاعات حیاتی کشور، ریشه در سالهای حماسه دارد؛ روزهای سخت جنگ تحمیلی دوم و سوم که مجاهدان این عرصه در خطوط مقدم صنعتی و استراتژیک، با نثار جان خود از کیان و زیرساختهای وطن حفاظت کردند و امروز نیز در تمامی عرصههای پر چالش اقتصادی و صیانتی، پیشتاز و استوار ایستادهاند.
بسمالله الرحمن الرحیم
همکاران ارشد و تلاشگر حراست گروه اهداف
همگان آگاهیم به اینکه امنیت، بستر و زیرساخت حیاتی هرگونه توسعه، خلاقیت و پویایی در هر سازمان است و از آنجا که شرایط و مقتضیات امروز ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری به ما نشان داد که شناخت دقیقِ نقش کلیدی حراست و همگامی با اهداف پیشگیرانه آن، یک ضرورت جمعی است؛ حراست در ساختار هر سازمان، نه یک بخش مجزا، بلکه «چشم بینا»، «حافظ منافع ملی و سازمانی» و «رکن آرامشبخش» کل مجموعه به شمار میرود.
کارنامه درخشان و فداکاریهای بیبدیل این بخش در صیانت از داراییها، منابع انسانی و اطلاعات حیاتی کشور، ریشه در سالهای حماسه دارد؛ روزهای سخت جنگ تحمیلی دوم و سوم که مجاهدان این عرصه در خطوط مقدم صنعتی و استراتژیک، با نثار جان خود از کیان و زیرساختهای وطن حفاظت کردند و امروز نیز در تمامی عرصههای پر چالش اقتصادی و صیانتی، پیشتاز و استوار ایستادهاند.
اینجانب فرا رسیدن ۲۲ تیرماه، روز حراست را به تمامی همکاران متعهد، هوشیار و خستگیناپذیر این حوزه تبریک عرض کرده و از تلاشهای شبانهروزی شما در برقراری امنیت، سلامت اداری و صیانت از سرمایههای مادی و معنوی سازمان صمیمانه قدردانی مینمایم.
از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون شما را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسألت دارم.
مهدی عبوری
مدیر عامل