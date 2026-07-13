خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک مهدی عبوری، مدیرعامل گروه اهداف به مناسبت روز حراست

پیام تبریک مهدی عبوری، مدیرعامل گروه اهداف به مناسبت روز حراست
کد خبر : 1815331
لینک کوتاه کپی شد.

کارنامه درخشان و فداکاری‌های بی‌بدیل این بخش در صیانت از دارایی‌ها، منابع انسانی و اطلاعات حیاتی کشور، ریشه در سال‌های حماسه دارد؛ روزهای سخت جنگ تحمیلی دوم و سوم که مجاهدان این عرصه در خطوط مقدم صنعتی و استراتژیک، با نثار جان خود از کیان و زیرساخت‌های وطن حفاظت کردند و امروز نیز در تمامی عرصه‌های پر چالش اقتصادی و صیانتی، پیشتاز و استوار ایستاده‌اند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

همکاران ارشد و تلاش‌گر حراست گروه اهداف

همگان آگاهیم به اینکه امنیت، بستر و زیرساخت حیاتی هرگونه توسعه، خلاقیت و پویایی در هر سازمان است و از آنجا که شرایط و مقتضیات امروز ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری به ما نشان داد که شناخت دقیقِ نقش کلیدی حراست و همگامی با اهداف پیشگیرانه آن، یک ضرورت جمعی است؛ حراست در ساختار هر سازمان، نه یک بخش مجزا، بلکه «چشم بینا»، «حافظ منافع ملی و سازمانی» و «رکن آرامش‌بخش» کل مجموعه به شمار می‌رود.

کارنامه درخشان و فداکاری‌های بی‌بدیل این بخش در صیانت از دارایی‌ها، منابع انسانی و اطلاعات حیاتی کشور، ریشه در سال‌های حماسه دارد؛ روزهای سخت جنگ تحمیلی دوم و سوم که مجاهدان این عرصه در خطوط مقدم صنعتی و استراتژیک، با نثار جان خود از کیان و زیرساخت‌های وطن حفاظت کردند و امروز نیز در تمامی عرصه‌های پر چالش اقتصادی و صیانتی، پیشتاز و استوار ایستاده‌اند.

اینجانب فرا رسیدن ۲۲ تیرماه، روز حراست را به تمامی همکاران متعهد، هوشیار و خستگی‌ناپذیر این حوزه تبریک عرض کرده و از تلاش‌های شبانه‌روزی شما در برقراری امنیت، سلامت اداری و صیانت از سرمایه‌های مادی و معنوی سازمان صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

 از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون شما را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسألت دارم.

مهدی عبوری

مدیر عامل

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل