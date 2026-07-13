پیام تبریک مهدی عبوری، مدیرعامل گروه اهداف به مناسبت روز حراست

بسم‌الله الرحمن الرحیم

همکاران ارشد و تلاش‌گر حراست گروه اهداف

همگان آگاهیم به اینکه امنیت، بستر و زیرساخت حیاتی هرگونه توسعه، خلاقیت و پویایی در هر سازمان است و از آنجا که شرایط و مقتضیات امروز ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری به ما نشان داد که شناخت دقیقِ نقش کلیدی حراست و همگامی با اهداف پیشگیرانه آن، یک ضرورت جمعی است؛ حراست در ساختار هر سازمان، نه یک بخش مجزا، بلکه «چشم بینا»، «حافظ منافع ملی و سازمانی» و «رکن آرامش‌بخش» کل مجموعه به شمار می‌رود.

کارنامه درخشان و فداکاری‌های بی‌بدیل این بخش در صیانت از دارایی‌ها، منابع انسانی و اطلاعات حیاتی کشور، ریشه در سال‌های حماسه دارد؛ روزهای سخت جنگ تحمیلی دوم و سوم که مجاهدان این عرصه در خطوط مقدم صنعتی و استراتژیک، با نثار جان خود از کیان و زیرساخت‌های وطن حفاظت کردند و امروز نیز در تمامی عرصه‌های پر چالش اقتصادی و صیانتی، پیشتاز و استوار ایستاده‌اند.

اینجانب فرا رسیدن ۲۲ تیرماه، روز حراست را به تمامی همکاران متعهد، هوشیار و خستگی‌ناپذیر این حوزه تبریک عرض کرده و از تلاش‌های شبانه‌روزی شما در برقراری امنیت، سلامت اداری و صیانت از سرمایه‌های مادی و معنوی سازمان صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون شما را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسألت دارم.

مهدی عبوری

مدیر عامل

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