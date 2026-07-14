نشست رئیس هیأت مدیره گروه سرمایهگذاری اهداف با مدیران ارشد شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر؛ تأکید بر تداوم حمایت از فاز دوم توسعه میدان نفتی آذر
مهرداد محمدی، رئیس هیأت مدیره گروه سرمایهگذاری اهداف و هیأت همراه، در نشستی با حضور مدیران ارشد شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر و شرکت عملیات توسعه میدان آذر از دستاوردهای فاز نخست توسعه میدان نفتی آذر تجلیل و بر ضرورت تداوم حمایت از برنامههای فاز دوم این پروژه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اهداف، در ابتدای نشست، حمیدرضا توسلی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر، ضمن خیرمقدم به حاضران، به تشریح پیچیدگیهای زمینشناسی و عملیات حفاری در فاز نخست توسعه میدان نفتی آذر پرداخت و بر نقش بیبدیل توان و تحقق فنی مهندسی داخلی، بهرهگیری از نیروی متخصص بومی و حجم قابلتوجه سرمایهگذاری انجامشده در این فاز تأکید کرد. وی در ادامه، مدیران ارشد حاضر در جلسه را معرفی کرد.
توسلی با مروری بر موفقیتها و دستاوردهای فاز نخست پروژه، خواستار تداوم حمایت هیأت مدیره اهداف، همچون سالهای گذشته، برای پیشبرد اهداف و برنامههای فاز دوم توسعه میدان شد و این حمایت را عاملی تعیینکننده در تحقق برنامههای آتی پروژه دانست.
در ادامه نشست، بهزاد ولیپور، مدیرعامل شرکت عملیات توسعه میدان آذر، به تبیین بازه زمانی فاز دوم و محورهای اصلی فعالیتهای آن پرداخت که عمدتاً شامل عملیات حفاری و بهرهبرداری از چاهها خواهد بود.
در بخش دیگری از این نشست تعاملی، سایر مدیران ارشد حاضر، به تبیین چالشها، فرصتها و نیازمندیهای پیش روی فاز دوم پرداختند؛ از جمله این موارد میتوان به جذب نیروی متخصص، تأمین بهموقع کالاها و تجهیزات ضروری، ملاحظات ایمنی، بهداشت و محیطزیست (HSE)، مسئولیت اجتماعی سازمان و همچنین چالشهای مرسوم در سازمانهای صنعت نفت اشاره کرد.
مهرداد محمدی در جمعبندی این نشست، ضمن قدردانی از حضور و مشارکت مدیران، خواستار تدوین و ارائه گزارشی جامع از چالشهای مطرحشده و تببین افقهای پیشرو را در گرو تداوم چنین نشستها و تعاملات سازندهای دانست. وی با تأکید بر ضرورت افزایش بهرهوری با محوریت سرمایه انسانی، خاطرنشان کرد که نیروی انسانی سازمان نیازمند فضایی مساعد برای رشد و شکوفایی استعدادهاست و بر لزوم جذب و بهکارگیری نخبگان داخلی بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی سازمان تأکید کرد. رئیس هیأت مدیره گروه سرمایهگذاری اهداف در پایان سخنان خود، ضمن تشکر از حضور و همراهی حاضران در این نشست، ابراز امیدواری کرد که اینگونه تعاملات مستمر، زمینهساز تحقق هرچه سریعتر اهداف و تقویت جایگاه پروژه ملی در صنعت نفت کشور است.