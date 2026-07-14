به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، چهارمین نشست شورای روابط عمومی این گروه، امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه، به میزبانی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی برگزار شد.

این نشست در ادامه سلسله نشست‌های شورای روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، مدیر روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف و مدیران و کارشناسان روابط عمومی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی از جمله نقش راهبردی روابط عمومی، سیاست‌های نمایشگاهی گروه، بررسی بازخوردهای همایش «نقش روابط عمومی در مدیریت بحران» و راهکارهای تقویت هم‌افزایی میان روابط عمومی شرکت‌های تابعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست «سید شمس‌الدین موسوی»، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، با تشریح جایگاه روابط عمومی در ساختار سازمان‌ها، اظهار داشت: در دنیای امروز، سازمان‌های پیشرو و پیچیده، نیروی انسانی را به‌عنوان سرمایه خود می‌دانند و در ساختارهای مدیریتی نوین، نظام‌های دستوری از بالا به پایین جای خود را به تعامل و مشارکت داده‌اند. امروز سه حلقه مدیریت، اتاق فکر و بازاریابی، ارکان اصلی موفقیت یک شرکت را تشکیل می‌دهند و روابط عمومی در قلب این تعاملات قرار دارد.

وی با اشاره به چهار مسئولیت کلیدی روابط عمومی افزود: روابط عمومی در سازمان‌های امروزی نقشی فراتر از اطلاع‌رسانی بر عهده دارد. نخستین وظیفه این حوزه، شناسایی مسائل و دریافت بازخوردهای ذی‌نفعان است و جمع‌آوری نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات مشتریان و ذی‌نفعان و انتقال دقیق آن‌ها به مدیران، از مهم‌ترین مأموریت‌های روابط عمومی به شمار می‌رود.

موسوی تأکید کرد: روابط عمومی نباید صرفاً به شناسایی مسائل اکتفا کند، بلکه باید هم‌زمان با طرح مشکلات، راهکارهای کارشناسی‌شده و عملیاتی نیز ارائه دهد. این نقش مشورتی می‌تواند مدیران را در تصمیم‌گیری‌های مؤثر یاری کند و جایگاه روابط عمومی را به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌ساز سازمان ارتقا دهد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی با اشاره به ضرورت ارزیابی اثربخشی اقدامات روابط عمومی گفت: پس از ارائه راهکارها، باید نتایج اجرای آن‌ها به‌صورت دقیق ارزیابی شود. در صورت موفقیت یک راهکار، می‌توان آن را به‌عنوان الگویی برای سایر بخش‌ها به کار گرفت و میزان تأثیر آن بر برند، اعتبار و تصویر سازمان را نیز سنجید.

وی افزود: شناسایی مسائل، ارائه راهکار، ارزیابی نتایج و سنجش تأثیر اقدامات بر برند و اعتبار سازمان، چهار مسئولیت اصلی روابط عمومی در سازمان‌های پیشرو است و این حوزه می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تحقق اهداف راهبردی سازمان ایفا کند.

در ادامه نشست، رضا هوشمند، مدیر روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، از تصویب آیین‌نامه شورای راهبری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی گروه سرمایه‌گذاری اهداف خبر داد و اظهار داشت: صبح امروز آیین‌نامه شورای راهبری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به تصویب رسید و بر اساس آن، درخواست شرکت‌های تابعه برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، پیش از هرگونه اقدام، در این شورا بررسی خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این شورا، تدوین تقویم جامع نمایشگاه‌های داخلی و خارجی است، افزود: ساماندهی حضور شرکت‌های تابعه در نمایشگاه‌ها، علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری، به افزایش اثربخشی فعالیت‌های نمایشگاهی، مدیریت بهینه منابع و ارتقای جایگاه برند گروه سرمایه‌گذاری اهداف در رویدادهای تخصصی داخلی و بین‌المللی کمک خواهد کرد.

مدیر روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف همچنین به اهمیت هم‌افزایی میان روابط عمومی‌های شرکت‌های تابعه گروه و همچنین مشارکت فعالانه در نمایشگاه دائمی گروه سرمایه‌گذاری اهداف تاکید کرد.

همچنین در بخش پایانی این نشست نیز مدیران روابط عمومی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری اهداف، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ارتقای تعاملات درون‌گروهی و توسعه فعالیت‌های ارتباطی مطرح کردند.

ایجاد کمیته تخصصی روابط عمومی، تعیین سخنگوی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، تقویت هم‌افزایی میان شرکت‌ها برای تعامل مؤثرتر با رسانه‌ها، برگزاری همایش‌های تخصصی، پیگیری انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی، و همچنین ایجاد سازوکاری مشترک برای بازنشر اخبار و تولید محتوای رسانه‌ای شرکت‌های تابعه، از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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