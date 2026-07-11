با رشد 61 درصدی نسبت به بهار سال گذشته - تراز عملیاتی بانک ملت به ۳۴۱ هزار میلیارد ریال رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در سه ماه نخست امسال تراز عملیاتی مثبت ۳۴۰،۹۲۸ میلیارد ریالی را به ثبت رساند که این رقم نسبت به تراز ۲۱۰،۷۲۱ میلیارد ریال مقطع مشابه سال گذشته رشدی 61.8 درصدی داشته است و این میزان رشد بیانگر بهبود کارایی بانک در مدیریت منابع و مصارف، افزایش توان درآمدزایی و مدیریت بهینه بهای تمام شده پول است.

بر اساس این گزارش، مانده سپرده های بانک ملت در پایان خرداد ماه امسال ۲۵،۸۳۹،۳۹۴ میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با ۱۴،۴۸۷،۲۷۳ میلیارد ریال مقطع مشابه سال 1404، رشدی 78.4 درصدی را تجربه کرده که این موضوع حاصل افزایش اعتماد سپرده گذاران، موفقیت بانک در توسعه سبد منابع و ارتقای جایگاه رقابتی بانک در نظام بانکی کشور است.

بر این اساس، در بین سپرده های بانک ملت در پایان خرداد ماه امسال، قرض الحسنه جاری ریالی با مانده 6،202،162 میلیارد ریال و رشدی 75 درصدی نسبت به مقطع مشابه سال گذشته در جایگاه نخست قرار گرفته است و پس از آن به ترتیب سپرده های کوتاه مدت با رشدی 82 درصدی و مانده ۴،۲۹۸،۳۷۹ میلیارد ریال و سپرده های بلندمدت سه ساله با رشد 45 درصدی و مانده ۳،۶۲۴،۳۸۹ میلیارد ریال در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

این گزارش حاکی است، ترکیب سپرده های بانک ملت در پایان نخستین فصل سال جاری نشان می دهد که بخش قابل توجهی از منابع بانک از محل سپرده هایی با هزینه تجهیز نسبتاً پایین تر تأمین شده که می تواند به بهبود حاشیه سود عملیاتی بانک کمک کند.

در عین حال، وبملت تا پایان خردادماه سال جاری بالغ بر ۶۵۱،۴۵۳ میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده که ۲۱۲،۹۷۷ میلیارد ریال آن مربوط به یک ماهه خرداد بوده است.

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