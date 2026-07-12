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تقویت درآمدهای مشاع و غیر مشاع در عملکرد سه ماهه وبملت/ تحقق 118 همت درآمد در پایان فصل بهار

تقویت درآمدهای مشاع و غیر مشاع در عملکرد سه ماهه وبملت/ تحقق 118 همت درآمد در پایان فصل بهار
کد خبر : 1815060
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بانک ملت در 3 ماه نخست سال جاری در پنج سرفصل درآمدی بالغ بر ۱،۱۷۸،۷۸۶ میلیارد ریال درآمدزایی داشته است که این رقم در مقایسه با ۶۴۰,۳۷۴ میلیارد ریال مقطع مشابه سال گذشته جهشی 84 درصدی را نشان می دهد و بیانگر تقویت موتور درآمدی بانک و تنوع بخشی به منابع کسب درآمد در شرایط رقابتی شبکه بانکی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک تا پایان خردادماه امسال ۸۷۳،۶۸۳ میلیارد ریال از محل اعطای تسهیلات درآمدزایی داشته در حالی که این رقم در مقطع مشابه سال گذشته، ۵۲۸،۰۵۵ میلیارد ریال بوده که نشان دهنده رشد 65 درصدی عملکرد بانک در این زمینه است. 

همچنین بانک ملت در پایان سومین ماه امسال از محل کارمزد ۱۸۶،۴۰۴ میلیارد ریال، اوراق بدهی ۶۵،۸۰۳ میلیارد ریال، سپرده گذاری ۵۲،۳۳۸ میلیارد ریال و سرمایه گذاری ها ۵۵۷ میلیارد ریال درآمد کسب کرده است که از حرکت پرشتاب تر این بانک به سمت تقویت درآمدهای غیر مشاع حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، تسهیلات مرابحه با ایجاد ۳۷۸،۰۶۳ میلیارد ریال درآمد در صدر سرفصل های تسهیلاتی از لحاظ درآمدزایی قرار گرفته و پس از آن تسهیلات ارزی با ایجاد ۲۴۸,۴۳۶ میلیارد ریال و تسهیلات سلف با ایجاد ۷۱،۶۲۲ میلیارد ریال درآمد، جایگاه های دوم و سوم درآمدزایی را در عملکرد خرداد ماه سال جاری بانک ملت از آن خود کرده اند.

 

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