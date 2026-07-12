ارائه نسخه جدید همراه بانک ملت

بانک ملت با توجه به ارائه نسخه 1.3.8 اندروید و 1.2.9 iOS همراه بانک ملت، از تمامی مشتریان خواست تا نسبت به، به روز رسانی نسخه همراه بانک خود اقدام کنند.