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ارائه نسخه جدید همراه بانک ملت

ارائه نسخه جدید همراه بانک ملت
کد خبر : 1815053
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بانک ملت با توجه به ارائه نسخه 1.3.8 اندروید و 1.2.9 iOS همراه بانک ملت، از تمامی مشتریان خواست تا نسبت به، به روز رسانی نسخه همراه بانک خود اقدام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با توجه به انقضای گواهینامه SSL نسخه های 1.3.6 اندروید و 1.2.7iOS  همراه بانک ملت در تاریخ 5 مردادماه 1405 ضروری است کاربران دارای این نسخ هر چه سریع‌تر نسخه همراه بانک را به روز کنند.

جهت دانلود نسخه جدید همراه بانک ملت، بر روی لینک https://mobile.bankmellat.ir کلیک کنید.

 

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