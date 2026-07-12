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امکان سفارش و دریافت رایگان 30 طرح جدید و متنوع کارت های بانک ملت فراهم شد

امکان سفارش و دریافت رایگان 30 طرح جدید و متنوع کارت های بانک ملت فراهم شد
کد خبر : 1815050
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مشتریان بانک ملت می توانند طرح های متنوع و جذاب ملت کارت را به صورت رایگان و از طریق اپلیکیشن "دیما" سفارش داده و در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، کارت‌های جدید این بانک در 30 طرح شامل 16 طرح عمومی، 12 طرح ماه تولد و 2 طرح ویژه مشتریان مهان، در سامانه‌ "دیما"(شعبه دیجیتال بانک ملت) قابل سفارش است.

بر اساس این گزارش، در جشنواره کارت های جدید بانک ملت که تا پایان شهریورماه ادامه دارد، صدور و ارسال کارت از هر حساب به نشانی متقاضی کاملا رایگان است، به این صورت که پس از ثبت درخواست صدور کارت و کسر کارمزد مربوطه، ظرف 24 ساعت کارمزد کسر شده به صورت کامل به حساب مشتری بازگردانده می شود.

 

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