تمدید غیرحضوری مهلت تاریخ انقضای کارت های الکترونیک بانک ملت
با هدف ایجاد سهولت در استفاده مشتریان از خدمات بانکی و عدم نیاز به مراجعه حضوری به شعب، تاریخ اعتبار کارت های صادره بانک ملت که انقضای آنها تیرماه 1405 است، به صورت غیرحضوری و خودکار تمدید می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، کارت های الکترونیک صادره از سوی این بانک که تاریخ انقضای آنها 04/1405 است در پایان روز 27 تیرماه به صورت سیستمی به مدت 3 ماه تمدید خواهد شد.
بر این اساس، ضروری است که این دسته از مشتریان برای استفاده از کارت در عملیات پرداخت اینترنتی، تاریخ 07/1405 را به عنوان تاریخ انقضای جدید کارت خود استفاده کنند.