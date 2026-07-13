رشد 100 درصدی میزان سود انباشته وبملت/ بانک ملت رکوردهای مالی جدید ثبت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه 338هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی کشور فعالیت می کند، مجموع دارایی های خود را از ۴۹،۰۲۰ هزار میلیارد ریال عبور داده است که این رقم در مقایسه با ۲۷،۷۵9 هزار میلیارد ریال دارایی سال مالی 1403، رشدی 77 درصدی را نشان می دهد.

در بخش درآمدها نیز عملکرد بانک ملت قابل توجه بوده و درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی این بانک بورسی با رشد ۷۹ درصدی از ۱,۶۴۱,۷۸۹ میلیارد ریال به ۲,۹۴۴,۴۹۲ میلیارد ریال افزایش یافته که نشان دهنده توسعه فعالیت‌های اعتباری و بهبود درآمدزایی این بانک در سال مالی گذشته است.

همچنین درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی وبملت نیز با جهش قابل توجه 129 درصدی از ۴۶,۴۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۶,۴۳۲ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

از سوی دیگر، سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار بانک ملت هم با رشد ۶۷ درصدی از ۱،۶۷6 میلیارد ریال در پایان اسفند ماه 1403 به ۲,۸۰۵ میلیارد ریال در پایان سال 1404 افزایش یافته است.

همچنین درآمدهای کارمزدی بزرگ ترین بانک بورسی کشور نیز روندی صعودی داشته و با رشد ۴۹ درصدی از ۱۹۴,۳۹۵ میلیارد ریال در پایان سال 1403 به ۲۸۸,۸۴۰ میلیارد ریال در پایان سال 1404 رسیده است.

این گزارش حاکی است، سپرده‌های مشتریان بانک ملت نیز با رشد ۷۷ درصدی از ۱۲,۵۵۷,۲۶۶ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۲,۲۷۰,۴۱۶ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته، موضوعی که بیانگر تداوم اعتماد مشتریان و تقویت توان تجهیز منابع بانک ملت است.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند همزمانی رشد سود انباشته، افزایش درآمدهای عملیاتی و رشد قابل توجه سپرده‌های مشتریان، تصویری از تقویت روزافزون بنیه مالی بانک ملت ارائه می‌دهد و می‌تواند ظرفیت بانک را برای بهبود نسبت‌های مالی، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و توسعه فعالیت‌های اعتباری در سال‌های آینده تقویت کند.

به گفته کارشناسان، رشد ۷۹ درصدی درآمد تسهیلات اعطایی در کنار افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای کارمزدی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بهبود عملکرد بانک از محل فعالیت‌های اصلی و بانکی حاصل شده است؛ موضوعی که از منظر تحلیلگران، پایداری بیشتری نسبت به درآمدهای غیرعملیاتی دارد.

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